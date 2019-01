Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con la politica la missione navale Sofia come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengono fatti sbarcare solo in Italia così il Ministro dell’Interno è tornata microfoni di Radio anch’io su Radio 1 sulla vicenda della missione Europea contro il traffico di esseri umani dopo che ieri la Germania ha annunciato uno stop temporaneo della partecipazione in attesa di chiarimenti in polemica con la linea dura del Governo italiano in tema di accoglienza pensione confermata oggi dal comandante dell’operazione Sofia che ha ribadito la temporaneità del fermo della nave tedesca e anche il Ministro della Difesa poi ribadito la Germania partecipa ancora la missione continueremo a sostenerla intanto fonti vicine l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica mogherini hanno fatto sapere che se oggi l’Italia che ha il comando Il quartier generale dell’operazione non vuole più Sofia siamo pronti a chiuderlavisione ribadita anche dal commissario europeo responsabile per l’immigrazione dimitris avramopoulos i contatti tra stati membri Sono in corso se l’Italia deciderà di fermare l’operazione spetta all’Italia prendere questa decisione è il Ministro dell’Interno tedesco ribadisce con Roma Abbiamo un accordo fatto che l’Italia dovrebbe firmare che non viene firmata Cambiamo argomento la cronaca Italia nella morsa del Gelo era stato già anticipato nei giorni scorsi e questa mattina in diverse regioni del nord e numerose zone appenniniche del centro si sono risvegliate sotto la neve fa freddo anche al sud e sulle Isole Specialmente in Sardegna dove la Protezione Civile hai messo un avviso di allerta meteo per vento nevicate mareggiate a partire dalle 20:00 di oggi fino a giovedì 24 gennaio i carabinieri del Ros del gruppo hanno eseguito in Valle D’Aosta Torino a San Luca in provincia di Reggio Calabria 16 misure di custodia cautelare nell’ambito di un’operazione contro un sodalizio ndranghetistico riconducibile anche la famiglia nirta scalzone di San Luca con collegamenti in Piemonte Calabria per il procuratore generale Francesco Saluzzoè la prima volta che si sono raccolti elementi così consistenti robusti in merito alla presenza di un locale di ndrangheta in Valle D’Aosta per le persone fermate anche il consigliere regionale Marco Sorbara eletto nelle fila dell’union valdotaine e Monica che c’è assessore comunale di San Pier e Nicola prettico consigliere comunale di Aosta già assessore comunale di Aosta Sorbara è stato portato in carcere e a seguito della vicenda la lega ha invocato le elezioni anticipate regionali cambiamo ancora argomento sono ricominciati questa mattina i trasferimenti Dei migranti ospiti del cara di Castelnuovo di Porto in e provincia di Roma chi verrà svuotato completamente entro il 31 gennaio una decisione che ha creato molte polemiche in partenza oggi un gruppo di 75 persone mentre altre 320 saranno sgomberati entro sabato tensione davanti al centro con la deputata di libri uguali Rossella Muroni che è stata protagonista di Una protesta simbolica si è messa davanti a uno dei pullman con a bordo I migranti in partenza impedendone l’uscita il gestoraccolto con un applauso da un gruppo di persone presenti fuori dalla struttura e dopo i primi estratti di ieri molti migranti rimasti nel centro hanno trascorso una notte insonne in attesa di conoscere il loro futuro ieri pomeriggio Castelnuovo del Porto si è schierato dalla parte di richiedenti asilo si è svolta una passeggiata pacifica di solidarietà con partenza dalla Chiesa di Santa Lucia per essere vicini agli ospiti del cara in via di trasferimento e lavoratori che rischiano di perdere il lavoro del sindaco della città a intanto annunciato che presenterà ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo voltiamo ancora pagina è di fondamentale importanza poter contare su concreti gesti di solidarietà da parte dei rappresentanti dei parlamenti degli altri paesi membri dell’Unione Europea è il passaggio principale della lettera che il presidente della Camera Roberto Fico ha inviato i presidenti dei parlamenti europei sul caso regeni le ricercatori italiano torturato e ucciso in Egitto 3 anni fa che sarei pertanto molto grato Aggiungi epico per ogni tipo di iniziativa che riterrà di adottare nell’ambito delle competenze delle Prodell’assemblea dei tre seduta per contribuire al percorso di ricerca della verità e giustizia per Giulio regeni era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa