Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura perdiamo di migranti l’Unione Europea se l’Italia lo vuole pronti e chiudere la missione Sofia Salvini o cambiano le regole o la missione finisce di Maio avanti se altri paesi aprono i torti Moavero dice l’Italia vuole cambiare Non chiuderla tagliarmi la missione va modificata ma conservata la cronaca Castelnuovo di porto oggi nuovi trasferimenti di migranti le polemiche a Rossella Muroni di Leo ha tentato di bloccare l’uscita di un mezzo con gli extracomunitari e Bordeaux pochi minuti di tensione e poi riparte in senso hanno lasciato la struttura restano all’interno altri 450 che abbiamo ancora argomento la commemorazione per il quarantesimo anniversario della morte di Guido Rossa Mattarella rossa e si è battuto per valore della Repubblica memoria vitale per il futuro continueremo a custodire la memoria delle vittime inermi di teturismo Ha detto il capo dello Stato ricordando Rossa assassinato dalla br se per battersi per tutti anche per chi preferiva fingere di non vedere ha tenuto fede al valore della Repubblica ha chiosato il capo dello Stato Italia tra i temi in primo piano oggi al forum economico in corso a Davos dopo che le Fondo Monetario proprio dall’Africa Svizzera aveva inserito il nostro paese Travis chi per la congiuntura economica globale Oggi tocca il ministro dell’economia il Presidente del Consiglio spiegare alla comunità finanziaria internazionale la strategia economica del Governo il Governo è sicuro dice di riuscire a rispettare l’obiettivo di deficit a 2,04 % del PIL nel 2019 senza alcuna manovra correttiva nonostante il rallentamento dell’economia così il ministro Tria in una intervista a l’agenzia Reuters chiudiamo con la politica le riunioni di circolo che non possono essere celebrate entro il 23 gennaio per oggettive difficoltà organizzative devono essere tassativamente celebrate entro e non oltre il 27 gennaio e quanto stabilisce la devidella commissione nazionale per il congresso del PD che ha quindi accolto le numerose richieste di proroga dei termini per il voto dei circoli pervenute da molte commissioni regionali e provinciali la delibera pubblicata sul sito internet del PD prevede anche lo slittamento della convenzione Nazionale dal 2 al 3 febbraio nella quale saranno ufficializzati i risultati dei voti dei circoli e annunciati i tre candidati che accedono alle primarie aperte del 3 marzo rispetto ai 6:00 di questa prima fase riservata agli iscritti le commissioni provinciali per il congresso stabilisce ancora la delibera devono obbligatoriamente inviare la commissione Nazionale la certificazione dei risultati delle riunioni di circolo entro e non oltre il 28 gennaio 2019 ed è tutto buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

