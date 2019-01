Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la crescita dell’Italia potrebbe arrivare fino al 1,5% quest’anno lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista Bloomberg TV a Davos sottolineando che non ci sarà nessuna correzione la manovra che la lentamente della crescita e parte di una tendenza a livello mondiale per il ministro dell’economia Tria Alitalia centroradio btv di deficit per il 2019 non ci sarà bisogno di una manovra correttiva te le ricorda poi che siamo stati i primi ad avvertire che c’era un rallentamento dell’economia fin da settembre poi progressivamente anche ottobre novembre augurandosi la frenata dello Spread dopo l’accordo con l’Unione Europea nuove polemiche sulla missione Sofia Salvini avverte o cambiano le regole o finisce la missione di Maio avanti se gli altri paesi aprono i porti e con te senza un meccanismo realmente europeo faremo da soli Berlino manderà le navi se ci saranno le condizioni per ripristinare il compito principale cioè il contrattoMi canti nuovi trasferimenti di migranti Dai cara di Castelnuovo di Porto una donna nigeriana con un figlio di 6 mesi si dispera finirò per strada non so dove andare e spero di non essere costretta a sostituirmi di nuovo Zingaretti annuncia stanziati 1,2 milioni di euro per non far chiudere gli sprar fondo che attiviamo per far ritornare l’umanità perduta nello sgombero al cara di Castelnuovo prosegue il duello distanza tra Roma e Parigi dopo gli scritti di giorni scorsi sul colonialismo bravo sì premier Conte accusa Parigi di ambiguità sul dossier Fincantieri STX attacca su un altro fronte suggerendo di affidare Il seggio permanente della Francia nel consiglio di sicurezza ONU nel contesto europeo non più a un singolo paese da ministra Transalpina per gli affari europei risponde a distanza su eventuali ritorsioni di Parigi contro l’Italia non vogliamo giocare al concorso di chi è più stupido col Italia abbiamo molte cose da fare vogliamo continuare a far le scritte che celebrano le Brigate Rosse insulti al sindacalista Guido Rossa ucciso dalle br 24 gennaio 1979 sono state coperte dalla Digos di Genova primacommemorazione della morte la presenza del presidente della Repubblica Mattarella il capo dello Stato Chiede di prendere Chi è in fuga perché le istituzioni devono compiere giustizia la democrazia si difende si arresta se stessa nei valori della Costituzione Il Ministero della Giustizia fa sapere trasmessa la Francia richiesta di estradizione per tutti latitanti nel paese e le polemiche per una conferenza stampa convocata per domani alla camera dalla deputata del MoVimento 5 Stelle cunial per presentare i risultati di analisi private sui vaccini commissionate dalla corvelva il coordinamento regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni appello del presidente dell’Ordine dei Medici a picco finché sospendere iniziativa anche PD e Forza Italia chiedono un intervento al Presidente della Camera non faccio il Ponzio Pilato Idem la associazione stampa parlamentare disertate l’appuntamento sono ancora numerosi nodi da sciogliere in merito alle misure contenute nelle DL semplificazioni a partire da quello delle trivelle per questo motivo Movimento 5 Stelle lega chiederanno di rinviare a domani L’approdo in aula del provvedimento previsto per oggi chiederedi passare domani annunciato il presidente della commissione Lavori Pubblici del Senato e relatore alla via alle semplificazioni Mauro coltorti spiegando che la nostra proposta sarà andare a domani mattina difficile immaginare che si possa iniziare in modo dignitoso l’esame oggi in aula ultimo ancora pagina La Corte d’Appello di Milano ha disposto il non luogo a procedere per Umberto Bossi è il figlio Renzo imputati per appropriazione indebita con l’ex tesoriere Francesco Belsito per quest’ultimo ha rideterminato la condanna un anno e otto mesi €750 di multa Pena sospesa da lei che aveva presentato querela nei confronti di Belsito ma non dei morti nel ring in aula il difensore di Belsito Aveva dichiarato che il suo assistito prima di andarsene ha lasciato nelle casse della Lega la bellezza di 49 milioni di euro oltre ma ancora pagine GP di Roma Arturi rigettando L’opposizione delle persone offese hai messo decreto di Ricchi di azione delle cose di violenza sessuale a carico di Fausto Brizzi lo comunica l’anas è legale del regista Antonio Marino si chiude così definitivamente commenta la vicenda relativa lo scandalo delle molestie aperta sì con i servizi delle Ienee ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

