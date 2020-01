Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio pde Italia viva attaccano la RAI dopo la messa in onda ieri sera di uno spot di Porta a porta nell’intervallo della partita Juventus Roma di Coppa Italia con un’anticipazione dell’intervista Matteo Salvini sulle regionali un solitario comizio secondo il segretario del PD Nicola Zingaretti Rai mai così in basso aggiunge il segretario della commissione di vigilanza Michele anzaldi PD Italia viva suggerisce di chiedere di rimuovere fuori dal cda per dare all’azienda un vero presidente di garanzia a tarda sera Bruno Vespa mette una svista nel concedere a farmi più spazio e promettere che la rete di riequilibrare le posizioni lite tra PD e Italia aveva Sul candidato alle elezioni suppletive per la camera nel collegio Roma 1 i renziani con azione di Carlo Calenda più EuropaA proposito della candidatura della giornalista Federica Angeli Nicola Zingaretti che aveva chiesto la disponibilità di Gianni Cuperlo a candidarsi rinvia la scelta agli esponenti Romani del partito per arrivare a un nome unità in uno spirito di coalizione torna l’ipotesi di candidare il ministro Roberto Gualtieri i renziani hanno disertato per la seconda volta al tavolo acuta al PD Italia viva non è stata convocata nessuna riunione replica dicendo Sei pronta a dialogare sei invitata blocco degli uffici dell’Agenzia delle Entrate delle Dogane e dei Monopoli oggi per due ore dalle 10 alle 12 con assemblea paralizzare hanno la macchina più scale in occasione del pisco dei ea seguire il 6 febbraio manifestazione Nazionale a Roma dei Lavoratori dell’agenzia fiscali sotto il me è la protesta messa in campo dai sindacati di categoria per protestare contro una carenza di personale che non permetterò mai nemmeno più di coprire i servizi essenziali figuriamoci fare una lotta all’evasione fiscale hanno detto i sindacati le tre Agefiscali sono prossime alla paralisi che dal 6 dicembre i loro vertici Sono scaduti lo Sporting chiusura calcio Coppa Italia la Juventus si è qualificata per le semifinali battendo la Roma 3 a 1 nella partita valida per i quarti giocata ieri sera all’allianz Stadium in semifinale i bianconeri affronteranno la vincente del confronto tra Milan e Torino è tutto Gli auguro una giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa