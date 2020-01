Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli sono transitati in un canale sanitario dedicato lontano dalle aree di transito degli altri parcheggiare in arrivo 202 viaggiatori provenienti dalla città cinese giuann epicentro del coronavirus Allora sono state applicate per la prima volta le procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio appositi Scan Hanno controllato la temperatura corporea dei Passeggeri di un aereo antincendio scomparso dal radar a in Australia precipitato nello schianto sono morte 3 persone tutti i cittadini statunitensi sono le autorità locali proprietaria dell’aeromobile la società canadese coulson eviation impegnata nel nuovo Galles del Sud per lottare contro gli incendi ancora incerta la causaincidente è salito a 7 morti e 4 dispersi il bilancio del passaggio della tempesta Gloria sulla Spagna mentre la perturbazione si è spostata verso i Pirenei francesi nel sud della Francia allarme rotto pere possibili inondazioni Due Fiumi sono già esondati e 1500 persone sono state evacuate un uomo è morto in ospedale dopo essere stato investito da un autobus di linea ieri sera a Roma nel piazzale della stazione Tiburtina sul posto il gruppo Sapienza della polizia locale l’uomo che era stato portato in ospedale in gravissime condizioni non è stato ancora identificato perché senza documenti la procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati uno dei macchinisti coinvolti nell’incidente ferroviario tra tre treni avvenuto una decina di giorni fa nei pressi della stazione piscina Nola della Linea 1 della metropolitana di Napoli lo riportano organi di stampa ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa