Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il virus cinese 2019 arrivato all’uomo dai serpenti Sarebbero questi gli animali nei quali il virus trasmesso Dai ci sarebbero i combinato e poi passato all’uomo lo indica l’analisi genetica è pubblicata oggi delle Università di Pechino e guanti stata condotta su campioni dei virus provenienti da diverse località della Cina e da diverse specie di ospiti l’organizzazione Mondiale della sanità ha riconosciuto che le misure adottate dalla Cina minimizzano il rischio di propagazione internazionale del contagio del nuovo coronavirus del direttore dell’agenzia ONU Ha ribadito che lo attenderà prima di decidere ancora qualche ora se dichiaraemergenza internazionale non ha un infezione da coronavirus l’uomo ricoverato a San Pietroburgo di ritorno dalla Cina per quello che si sospettava fosse un caso del virus cinese lo fa sapere lei si è interfacciato citando un portavoce dell’agenzia russa per la tutela dei consumatori il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte diversamente da quanto programmato Non parteciperà oggi al forum economico mondiale in Svizzera lo si apprende dall’organizzazione del World economic forum Conte era atteso nel primo pomeriggio alle 16 avrebbe pronunciato il suo Special andreazza alla comunità di investitori leader politici a Davos come parata mani la cancelliera Angela Merkel una persona è morta e altri cinque sono rimaste ferite a Seattle dove un uomo vestito di nero ha sparato in un’area affollata e poi è fuggito a piedi facendo perdere le sue tappe la polizia lo sta braccando tra i feriti anche un bambino di 9 anni una donna entrambi in condizioni critiche tre giovani rispettivamente di 21 3435 anni l’aggressore avrebbe agito da solo in una zona frequentata anche da turisti e ci fermiamo qui grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

