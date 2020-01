Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli le vittime del Corona via Rossa in Cina sono salite a 25 mentre i casi di contagio sono 616 ricorda legnosa citando le autorità locali No sono transitati in un canale sanitario dedicato lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri in arrivo i 202 viaggiatori provenienti dalla città cinese di One epicentro del Organizzazione Mondiale della sanità ha riconosciuto che le misure adottate dalla Cina minimizzano il rischio di propagazione internazionale del Contado del nuovo Corona via Rossa Il direttore dell’agenzia ONU Ha ribadito che l’organizzazione attenderà domani prima di decidere se dichiarare l’emergenza internazionale due bambini sono morti in un incidente avvenuto a Turingia dovescuolabus in Germania è scivolato in un pendio finendo in un torrente altri bambini sono rimasti gravemente feriti secondo la portavoce della polizia il Ministro dell’Interno tedesco ha messo al bando il gruppo di estrema destra Combat 18 Lo ha comunicato lo stesso Ministero in mattinata la polizia Ha effettuato un blitz dei Lander per colpire organizzazione che conterebbe 20 elementi su scala federale c’era chi aveva alla villa e chi la Ferrari Chiara titolare di impresa ma si era dimenticato di fare la dichiarazione dei redditi invece era direttamente in galera perché mafioso sono 237 I furbetti che tra aprile e dicembre 2019 hanno chiesto il reddito di cittadinanza è che sono stati scoperti dalla guardia di finanza di Locri nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura nata da un precedente inchiesta sui falsi braccianti e fatti rimborsi fiscali smetti che noavevano tenuto in maniera indebita complessivamente €870000 sono stati scoperti dai finanzieri grazie ad ulteriori approfondimenti tutti coloro che erano già stati denunciati nella inchiesta la cerimonia di oggi sarà un richiamo a tutto il mondo perché non si abbassa mai la guardia l’attenzione alla vigilanza contro l’antisemitismo è contro la violenza e contro il fascismo lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nell’incontro di oggi con il presidente Riesling a poche ore del forum internazionale sull’antisemitismo e la Shoah yad vashem a Gerusalemme ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa