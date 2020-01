Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli 5 città italiane Frosinone Milano Padova Torino a Treviso hanno sforato per ben 18 volte a gennaio i limiti di pm10 le polveri sottili e quanto emerge dal rapporto malaria di Legambiente Che precisa che si piattino male anche Napoli e Roma nel 2019 ricorda l’associazione sono stati 26 centri urbani fuorilegge per polveri sottili sia per l’ozono prima Torino con 147 giornate fuori legge sulla prescrizione noi votiamo per difendere una proposta del governo Renzi Gentiloni ci sono due lì in ballo e noi stiamo con la legge dei nostri governi se si vuole evitare tutto questo il ministro Bonafede cambi la sua proposta che è un obbrobrio lo ha detto Matteo Renzi Che aggiunge noinon stiamo spaccando nulla ma stiamo solo difendendo il nostro lavoro il lavoro fatto ad Enrico Costa quando era membro del nostro governo Spero che il PD difende Orlando e non Salvini perché se vuota con una proposta di cotta vuota per difendere un obrobrio travaglio parla di giustizia citofoniche al secondo Travaglio Io dovrei andare in galera con una pena Maggiore rispetto a quella degli spacciatori di droga perché il reato per cui sono imputato prevede fino a 15 anni di carcere assurdo che Travaglio il PD di turno ritengano che sia normale una roba del genere secondo me un enorme spreco di denaro pubblico cosa Qui mi chiedono di citofonare mafiosi sono andato a bermi un caffè con Nicola Gratteri che è uno dei principali nemici delle mafie che si batte ogni giorno contro la Ndrangheta ricordo Poi te la villa e Casamonica con la ruspa roba tutta io non Fabio Volo o Fabio Fazio l’onore delle armi a Di Maio l’avrei fatto se si puòdimesso da ministro l’operazione del movimento è tutto cambi perché nulla cambi se queste persone sono consapevoli del fallimento dovrebbero consentire agli italiani di votare a norma di costituzione dello scioglimento anticipato delle camere lo strumento di cui il capo dello Stato dispone quando avrai bisogno eccessiva distanza tra quello che accade nel palazzo il sentimento del Popolo è perché le lezioni né mi sono importanti Io chiederò a Mattarella di sciogliere le camere se il centro-destra dovesse vincere le elezioni poi ognuno fa quello che ritiene di fare lo afferma la leader di Fratelli d’Italia Giorgia 100 milioni di abbonati nel mondo una produzione che Spazia dalla fiction ai film dalla moda alla cucina e un ruolo protagonista tra i grandi Player dello streaming ora Amazon Prime video comincio a puntare pesantemente anche sul mercato italiano sono stati annunciati a Roma nuovi titoli in occasione della missione in Italia dei vertici del gruppo Si parte con a cominciare da vita DakarVerdone prodotto dalla filmauro Sarà divertente sento di avere grande Libertà racconterò cose assurde che mi capitano continuamente ha detto Verdone accennando ad alcuni episodi tra cui quelli legati alla sua passione per la medicina ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa