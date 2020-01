Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la Banca Centrale Europea lascia Fermi i tassi di interesse il tasto principale resta 0 quello sui prestiti marginali allo 0,25 100 e quello sui depositi a meno 0,50 % lo comunica la stessa bici è 38 sta Ciano non serve citofonare l’hanno già chiuso ogni volta che posso dare una mano a mamma e persone che denunciano queste cose io la do la sinistra invece continua a non farlo nemmeno in Parlamento così il leader della Lega Matteo Salvini in piazza Modena indicano Probabilmente un negozio nelle vicinanze il cantante Michele Bravi accusato di omicidio stradale ha chiesto di patteggiare un anno e mezzo per l’incidente del 22 novembre del 2018Qual è morta Una cinquantenne che era in sella ad una moto stamane in udienza c’era l’associazione italiana familiari e vittime della strada che ha chiesto di costituirsi parte civile il giudice Milano orelio barazzetta ha rinviato al 11 marzo per la decisione la procura di Milano aveva dato un parere favorevole alla proposta di parcheggiare del cantante è un anno e mezzo alle ragazze principalmente studentessa universitaria si presentava come un rinomato chef con la scusa di offrire dei posti di lavoro si faceva dare i loro numeri di telefono Ma da quel momento il grande cuoco diventava Nella migliore delle ipotesi un accanito stalker e Nella peggiore molestatore Aggressivo e quanto emerso nell’inchiesta dei Carabinieri della stazione di Roma Aventino grazie alla quale un 23enne con precedenti è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma con le accuse di atti persecutorisessuale sono circa 800 gli emendamenti al milleproroghe giudicato inammissibili dalla presidenza delle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della camera i bocciati ci sono quello che chiedeva alla liberalizzazione della cannabis Light firmato da una trentina di parlamentari 5 Stelle PD Leo è più e è quello che avrebbe modificato governa finanziamento al Coni Sport e Salute fermato da parlamentari PD l’emendamento prevedeva di raddoppiare le risorse destinate al CONI da 40 80 milioni di euro all’anno per il finanziamento delle spese relative al funzionamento dei propri organismi centrali e periferici e alle proprie attività che funzioni istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione Olimpica in serata dovrebbe tenersi una nuova riunione per decidere su eventuali ricorsi contro il giudizio di inammissibilità ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa