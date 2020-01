Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno le vittime del coronavirus in Cina sono salita a 25 casi di contagio più di 600 secondo le autorità locali una seconda città lunga 60 chilometri da One isolata e metto in quarantena a Fiumicino sono passati in un canale sanitario dedicato lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri 202 Viaggiatori in arrivo della città cinese di One epicentro del morbo Allora sono stata la prima volta le procedure disposte dall’autorità dopo la diffusione del contagio a poste.it scanner Hanno controllato la temperatura corporea stanno tutti bene riferito Carlo racani direttore sanitario degli aeroporti di Roma quali contromisure adottate non ha invece un infezione da coronavirus l’uomo ricoverato in Russia San Pietroburgo di ritorno dalla Cina secondo l’agenzia interfax il virus si sarebbe ricombinato e sarebbe arrivataAmò dai serpenti dopo la trasmissione dai pipistrelli addormento la cerimonia di oggi sarà un richiama tutto il mondo perché non ti abbassi mai la guardia l’attenzione la vigilanza contro l’antisemitismo è contro la violenza e contro il fascismo l’ho detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’incontro di oggi con il presidente israeliano la presenza così ampia di capi di stato e di governo che si raccolgono per lo stesso motivo del tutto inconsueta da importante che venga aggiunto la testimonianza resa dalla senatrice Liliana Segre in questi ultimi decenni è stato in Italia un patrimonio prezioso ha concluso Mattarella la cronaca un primario due infermieri Un informatore sanitario sono stati arrestati a Palermo per truffa nell’ambito di un’indagine dei Carabinieri del NAS nei confronti del direttore unità complessa di neurochirurgia dell’ospedale civico per infermieri e dell’agente di Commercio Sono stati disposti i domiciliari riguarda l’utilizzo di protesi mediche di ricoveri in ospedale e complessivamente nell’inchiesta sono coinvolti i 15 indagati tra medici e infermieri ultima notizia in chiusura nel 2019 l’INPS autorizzato alle aziende oltre9,6 milioni di ore di cassa integrazione con una crescita del 20,2% nel 2018 e quanto emerge dall’osservatorio INPS sulla cassa integrazione che rileva come sia la prima crescita annuale dopo il 2012 le ore di cassa richieste sono state finiti virgola 3 milioni con una crescita del 16,7% sull’anno è un calo del 47,2% su novembre e l’intero anno è cresciuta soprattutto cassa integrazione straordinaria per la quale sono state autorizzate 152,98 milioni di ore con una crescita del 31,2% è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa