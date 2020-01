Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio io dalla redazione in studio a Giugliano Ferrigno 5 città italiane Frosinone Milano Padova Torino e Treviso hanno sfiorato per ben 18 volte a gennaio i limiti di pm10 le polveri sottili e quanto emerge dal rapporto annuale di Legambiente Che precisa Come si piazzino male anche Napoli 16 giorni per Roma 15-6-2019 sono stati vinti 6 centri urbani fuorilegge sia per polveri sottili pm10 sia per l’ozono prima a Torino con 147 giornate fuori legge 86 per il pm10 e 61 per l’ozono che guida da Lodi Pavia e Piacenza andiamo al momento il premier Giuseppe Conte diversamente da quanto programmato Non parteciperà oggi a fare un posto dove era appeso nel primo pomeriggio per uno Special andressa la comunità degli investitori è leader politici di tutto il mondo gli enti di governo hanno confermato che il Presidente del Consiglio ha trattenuto a Roma da altri urgenti impegni di governo e te l’ho cercatoappuntamenti al milleproroghe giudicato inammissibili della Presidenza delle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della camera fai bocciati quello che chiedeva la liberazione della cannabis Light firmato da una trentina di parlamentari del Movimento 5 Stelle PD Leu e più Europa è quello che avrebbe modificato governante finanziamento a Coni Sport e Salute firmato da parlamentari PD Cancella che aveva alla villa e chi la Ferrari Chi era titolare di un’impresa Matera dimenticato di quella dichiarazione dei redditi chi invece era direttamente in galera perché mi ha chiuso sono 237 tubetti che tra aprile e dicembre del 2019 hanno chiesto il reddito di cittadinanza che sono stati scoperti dalla guardia di finanza di Locri nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura nata da un precedente inchiesta falsi braccianti agricoli fatti lingotti fiscali ultime notizie anche se andiamo in Australia un aereo antincendio dopo essere scomparso dai radar è precipitato nello schianto sulla morte 3 persone tutti i cittadini statunitensi hanno reso noto le autorità locali proprietà dell’automobile la società canadese funziona Vision impegnata nel nuovo Galles del Sud per lottare contro gli incendi ancora incerta la causa dell’incidenteGrazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa