Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno tale da paura per il contagio del virus cinese i morti in Cina finora sono 25 casi di contagio più di 600 ma Aprimi i casi sospetti si registrano anche in Europa 1 a Parigi e qua intanto le autorità cinesi hanno chiuso la città proibita di Pechino annullato le feste per il Capodanno anche onegin dopo One alla città focolaio del coronavirus è stata messa in quarantena caso di contagio a Singapore secondo a Macao misure per fronteggiare l’emergenza anche in Italia all’aeroporto di Fiumicino sono passati in un canale sanitario dedicato 202 Viaggiatori in arrivo da One ai quali sono state applicate per la prima volta le procedure contro la diffusione del contagio a te se le decisioni dello MS il virus sarebbe arrivata L’uomo dai serpenti dopo la trasmissione dei pipistrelli che l’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione ha dichiarato conforme138 della Costituzione la richiesta di 71 senatori di Indire il referendum sulla legge costituzionale che taglia il numero dei parlamentari inquisiti legittimo la data sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri la riunione del governo dovrà essere convocata entro 60 giorni da oggi la data del referendum sarà tra il cinquantesimo al settantesimo giorno dopo il Consiglio dei Ministri 15 marzo inizio giugno a meno dello scioglimento anticipato delle camere che ovviamente la Casa Bianca farà domani un annuncio relativo al piano di Pace del presidente Trump sul medioriente il tanto atteso accordo del secolo lo riferiscono i media israeliani secondo inoltre il premier uscente Netanyahu è il leader centrista Ganz si preparano a partire nei prossimi giorni per Washington oggi il vice presidente americano pensa incontrato Ganz poi avuto un colloquio con Netanyahu ultime notizie in chiusura l’accordo sulla brexit è raggiunto da Boris Johnson con Bruxelles da oggi legge nel Regno Unito lo ha sancito la regina appoggiando la sua firma sotto il testo dell’ European Union Act che ieri aveval’intera di ratifica parlamentare Westminster a 3 anni e 7 mesi dal referendum sull’uscita del Regno Unito dall’ue del 2016 annuncio è stato formalizzato dalla camera dei comuni tra gli applausi di alcuni deputati speaker Ivan è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

