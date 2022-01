Ultime Notizie Roma del 23-01-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio alla vigilia del primo voto per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica è previsto per domani Berlusconi rinuncia alla sua candidatura chiedendo che draghi resti a Palazzo Chigi mentre Salvini far sapere che la gli alleati a una rosa di nomi di alto profilo lette repliche il centro-destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul Quirinale ora ci vuole un accordo alto su un nome condiviso Patto di legislatura servono autorevole incazzare Movimento 5 Stelle questa mattina vertice tra i dei capigruppo del centrosinistra che Potrebbe proporre a breve Riccardi fondatore di Sant’Egidio falli candidato di bandiera nelle prime volte il tasso di ricoveri in terapia intensiva di non vaccinati di 31,3 casi ogni 100.000 circa 40 volte in più rispetto ai vaccinati con il booster il tasso di mortalità è 33 volte più alto lo RivaUltimo rapporto dell’istituto superiore di sanità in 5 mesi ci sono stati 108886 casi di infezioni covid il 2,7% del totale morto un ventottenne non vaccinato arrivato in condizioni critiche all’ospedale di Terracina si era strappato il casco i medici le avevano convinta a rimetterlo è grave il padre di 55 anni anche lui non vaccinato decine di migliaia di no Green past hanno manifestato ieri diverse città della Francia due giorni dall’entrata in vigore del grippato rafforzato in totale quasi 38000 persone di cui 5200 a Parigi hanno preso parte alle manifestazioni Secondo i dati del Ministero dell’Interno CF rispetto al sabato scorso qua vero non state 54000 a Parigi dove erano state dichiarate quattro manifestazioni gilet gialli hanno marciato al mattino mentre nel pomeriggio c’è stata la manifestazione promossa dal Movimento le patriote di Florian Filippo manifestazioni anche in varie città d’Italia circa 250 i partecipanti Milano poche decine a Roma e Napoli il Foreign Officeche prendi non siano solo valutando incursione militare in Ucraina mancano invasione e occupazione in piena regola per insidiare il governo di Kiev in leadership filorussa lo si legge in un comunicato nel quale sia ditta come futuro potenziale candidato premier di mosca nella vicina Repubblica ex Sovietica l’ex deputato Crai noi e te murayev l’amministrazione biden definisce preoccupanti le accuse mosse da Londra in nottata La Secca replica dimostra che ha scontato respinto come assurdità le accuse britanniche cronaca a 5 persone quattro ragazzi una ragazza tra i 18 e 23 anni Sono morto in seguito a un incidente avvenuto ieri sera tardi sulla provinciale 45 nel comune di Rezzato in provincia di Brescia erano a bordo di un’auto che si è scontrata frontalmente con un pullman che proveniva dall’altro senso di marcia e 5 giorni sono morti sul colpo in Valle D’Aosta un pulcino da 9 posti adibito Al trasporto di turisti e finiti in un torrente shampoo ai piedi del monte Rosa morto l’autista di 61 anni mentre i passeggeri tra turisti svedesi sono rimastiricoverati in ospedale la base operativa avanzata di Gao in mali è stata colpita da colpi di mortaio da parte di forze ostili alla coalizione internazionale guida francese che opera in Style nell’ambito dell’operazione barca non si registrano feriti italiani impersonali in sicurezza i soldati del contingente italiano circa 20 militari stanno bene e durante l’attacco si sono rifugiati all’interno di appositi bunker e garantiscono la loro incolumità per il Ministero della Difesa il ministro Lorenzo Guerini ha seguito l’evolversi della situazione lo sport l’Inter prova la fuga scudetto a San Siro rimonta affatica il vantaggio del corbarella al novantesimo acciuffa la vittoria con un colpo di testa di Geko i nerazzurri hanno 5 punti sul Milan che domani ospita la Juventus all’Olimpico un Atalanta decimata dalle covid resiste all’assalto della Lazio finisce 00 reti bianche anche per l’esordio del tedesco blessing sulla panchina del Genoa che domina ma non riesce ad avere la meglio sul Udinese in casa una strepitosa invece Sofia Goggia doponel 2018 è tornata a vincere la discesa di Coppa del Mondo di Cortina d’Ampezzo sulla pista delle Tofane Diciassettesima Vittoria in carriera quinta stagionale più un successo in super-g oggi a Cortina e super G donne a Kitzbuhel discesa libera uomini è morto a 82 anni Gianni Di Marzio ex allenatore dirigente degli anni 70 fortuna Catanzaro in Serie A e Guidò il Napoli alla finale di Coppa Italia fu lui a scoprire in Argentina un giovanissimo di Maradona e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e ancora una buona domenica più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa