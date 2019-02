Ultime Notizie Roma del 23-02-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli torna l’inverno ma per poco al centro-sud l’ondata di freddo che dalla Russia dilagata su dai cani Infatti sta coinvolgendo anche una parte dell’Italia due persone morte ad Alvito vicino Frosinone per il crollo di un muro forse causato dal maltempo Che ha travolto in tutto 4 persone a San Sebastiano al Vesuvio nel napoletano un albero caduto a causa del forte vento si è abbattuto su autovettura a bordo della quale viaggiavano madre e figlio La donna ha riportato un trauma al capo ed è stata ricoverata in ospedale per il figlio solo lievi escoriazioni capoluogo Campano ci sono raffiche di vento forte e mare mosso nel golfo che ha portato alla sospensione Quasi totale dei collegamenti con le isole e fiocchi di neve nella zona collinare della città e a Pozzuolicamion con aiuti umanitari per il Venezuela Sono partiti oggi da un deposito a Boa Vista nello stato brasiliano di roraima verso la frontiera venezuelana circa 250 km di distanza chiusa dal governo di Nicolas Maduro per impedire ingresso dell’assistenza internazionale nel suo paese secondo i media brasiliani si tratta di due camion con venezuelane e guidati da autisti venezuelani che Saranno accompagnati dall’esercito brasiliano fino al confine leggo che il governo accoglie positivamente la mancata bocciatura di Fitch festeggiano per avere mantenuto la posizione attualmente ricoperta da Namibia Kazakistan Filippine Colombia Ecco cosa intendeva il premier quando diceva che il 2019 è stato un anno bellissimo così Mara Carfagna vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia su Twitter commento la vita reale è la vita reale sono i 65000 italiani chehanno firmato per quota 100 le previsioni e la fantascienza mi interessano poco lo ha fermato Matteo Salvini a Verona a proposito delle osservazioni di pizza sull’economia italiana leader nordcoreano Kim jong-un è partito oggi a bordo di un treno speciale per il Vietnam lo riferisce l’agenzia Tata citando da Pyongyang è una fonte anonima TIM ha in programma 27 e 28 febbraio il secondo incontro con il presidente statunitense Donald Trump e preceduto da una visita ufficiale di amicizia in Vietnam il treno sarebbe partito intorno alle 17:00 anche le 9:00 d’Italia per raggiungere a noi seguirà un percorso tutto all’interno della Cina la dda di Reggio Calabria notificato al ex sindaco di Siderno Pietro Fuda 66 anni un avviso di conclusione indagini per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa secondo quanto emerso dall’inchiesta condotta dalla dda Reggina Fuda che è stato anche Senatorepiante della provincia di Reggio Calabria assessore della Regione Calabria nel periodo in cui è stato sindaco di Siderno carica la quale era stato eletto nel maggio 2015 avrebbe favorito gli interessi della cosca di ndrangheta dei commisso è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

