Ultime Notizie Roma del 23-02-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia non torna il maltempo sul Centro Italia caratterizzato in particolare dal forte vento che ha provocato moltissimi danni didattiche anche tre vittime ad avviso vicino a Frosinone due persone sono morte nel crollo di un muro causato forse proprio dal maltempo dal forte vento a Guidonia nel Frusinate un uomo di 45 anni è stato schiacciato da un’auto della caduta di un albero pieno di foglie sono scontrate nel porto di Ischia e altre due sono appena arrivate. orari di Bari quindi vento forte anche nel sud Italia Isola dei Tremiti e le Isole del Golfo di Napoli disagi a Capri a Napoli madre e figlio sono state ferite da un albero caduto su un auto in cui andavano in Umbria alcuni alberi sono caduti sulla E45 in Abruzzo una bufera di neve e vento ha scoperchiato alcuni tetti nella stazione sciistica di Campo Felice di essere cresce l’attenzione confineordinato la chiusura parziale del confine con la Colombia la vigilia della consegna di aiuti umanitari supportato dagli Stati Uniti è andata dal Presidente Maduro al ponte Simon Bolivar venezuelani ha tolto le barriere dettando le nel fiume attacco delle forze di sicurezza per uomini della Guardia Nazionale venezuelana sono funzioni in Colombia hanno chiesto cosa c’è nella tua vita locali dopo aver sfondato con un blindato le barre sul ponte di Nazionale la Dorada Trump ferma le vergognose violazioni dei diritti umani di natura e di quanti seguono i tuoi ordini Non resteranno impuniti torniamo in Italia servirà il parere delle per assumere i navigatori che dovranno accompagnare i beneficiari del reddito nella ricerca di un lavoro lo prevede un emendamento del governo al Decreto non è che lunedì sarà all’esame dell’aula in Senato Matteo Salvini e le osservazioni di commento la vita reale la vita reale sono i 65000 italiani che in tre settimane hanno firmato per quota 100 le previsioni e la fantascienza mi interessano poco e sulle elezioni in Sardegna il Ministro dell’Interno diennesima batosta alla finestra Cambiamo argomento davanti alla globalizzazione solo insieme È possibile vivere per non diventare un mercato a basso costo per il resto del mondo è il monitor dell’ arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco presidente dei Vescovi europei che credono nell’Unione secondo il quale Economia e Finanza sono piedi d’argilla che non rendono l’edificio possono diventare impedimento per realizzare la casa di Popoli e l’Europa delle ultime notizie in chiusura oltre dieci pastori sardi sono indagati dalla Procura di nuoto per i blocchi stradali durante le manifestazioni di protesta per il prezzo del latte in Sardegna la notizia anticipata dal quotidiano L’Unione Sarda stata confermata dalla procura reati contestati vanno dalla violenza privata al danneggiamento al deturpamento della cosa altrui in alcuni casi viene contestata i fattori anche il blocco stradale resistenza a pubblico ufficiale e preavviso per la manifestazione è tutto grazie per averci seguito le mie tornano alla prossima edizione

