Ultime Notizie Roma del 23-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Aumentano i casi di contagio del coronavirus in Italia Sperona una sessantina si contano anche due decessi uno in Lombardia 1 in Veneto primi casi positivi a Milano e Torino le vittime sono due anziani un uomo della bassa e una donna di Casalpusterlengo nelle chiese vietato scambiarsi il segno della pace è stata eliminata l’acquasanta è guarito il cinese ricoverato a Roma mentre ieri sera nel Consiglio dei Ministri straordinario sono state varate misure eccezionali il governo ha sentito Dopo le regioni al momento interessate dall’emergenza coronavirus per illustrarle con l’obiettivo di avere una massima condivisione possibile sui provvedimenti che andranno ad impattare direttamente sulla vita di migliaiadi cittadini andiamo a vedere nel dettaglio divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree del focolaio del virus presidiate dalle forze di polizia che avranno il compito di garantire l’esecuzione delle misure e dove necessario si potrà ricorrere anche all’utilizzo dei militari chi non sottostà al provvedimento verrà punito con una multa che l’arresto fino a tre mesi stop alle gite scolastiche in Italia all’estero sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche a partire da quelle previste per quest’oggi in guardia in Veneto comprese alcune partite della Serie A quarantena con sorveglianza attiva per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus chiuse scuole negozi e musei concorsi attività lavorative private e degli uffici pubblici fatti salvi i servizi essenziali limitazione per la circolazione di merci e persone il Consiglio dei Ministri ha provatodecreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi del coronavirus mentre il totale dei casi registrati è salito a 76 Abbiamo adottato un decreto per tutelare la salute degli italiani che quella che ci sta più a cuore che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto Ha detto il premier Giuseppe Conte il leader della Lega Matteo Salvini chiede di chiudere i confini non è il momento di avere paura a far finta di niente incalza Conte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appella ai cittadini chiede unità e plaude a me dice però in prima linea Intanto il governatore del Friuli Venezia Giulia Federica chiede controlli sugli ingressi in territorio nazionale il governo però si oppone e così Federica decretato lo Stato d’emergenza intanto preoccupa la situazione in Corea del Sud dove i casi accertati sono 433 è il premier chung si ammette la situazione è grave allaIsraele dopo che turisti sudcoreani in visita al ritorno in patria hanno manifestato al coronavirus Iragna chiude Cinema e Teatri fino a venerdì lo sport calcio Serie A 25a giornata di campionato ieri tre anticipi una uno tra Bologna e Udinese La Juventus ha vinto 2 a 1 sul campo della Spal 1 1 tra Fiorentina e Milan rinviate tre partite di oggi Verona Cagliari Atalanta Sassuolo e Inter Sampdoria è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa