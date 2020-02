Ultime Notizie Roma del 23-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio divieto di allontanamento di ingresso nelle aree focolaio del virus che saranno presidiate dalle forze di polizia in caso di necessità anche dai militari con sanzioni penali per chi Viola le prescrizioni il governo ha varato le misure straordinarie per contenere il coronavirus in Italia scatta il divieto per le gite scolastiche in Italia e all’estero ma anche per le prestazioni pubbliche previste chiusure di scuole negozi e musei limitazioni per la circolazione di merci e persone i casi di contagio da coronavirus in Italia sono 76 54 17 in Veneto 2 in emilia-romagna due nel Lazio ed una in Piemonte 2 invece le vittime una in Veneto e un’altra in Lombardia sarà una domenica diversa oggi in Lombardia e Veneto il governoannullato ogni manifestazione sportiva nelle due regioni colpite da coronavirus comprese le tre gare di serie A Inter Sampdoria Atalanta Sassuolo e Verona Cagliari la decisione è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri che ha chiuso una giornata febbrile che aveva già visto in ottica sportiva l’annuncio del rinvio di Ascoli Cremonese gara valida per la venticinquesima giornata di Serie B il Milan mondiale del coronavirus sale a 2461 vittime secondo la mappa on-line della statunitense Journal of Kings University Stando ai dati pubblicati i casi confermati di conta sono 78 mila tra cui 76 italiani sono invece 23 mila le persone guarite ad oggi in Cina il bilancio parla di 2442 morti dopo le 97 vittime registrate ieri quasi tutte 101 nella provincia di UK la commissione Nazionale sanitaria confermato anche altri 648 casi di positivitàin Giappone il celebre Studio Ghibli chiude fino almeno al 17 marzo la Corea del Sud ha deciso di alzare al massimo livello di allerta per il coronavirus Alla luce di un’improvvisa impennata del numero di contagi nel paese lo ha annunciato oggi il presidente mondiale in negli Stati Uniti Bernie Sanders banca in Nevada e si afferma sempre più come la il senatore vincere con ampio vantaggio è che porta a casa la sua terza Vittoria e lancia la volata la conquista della nomination Democratica vinceremo in tutto il paese ha detto trionfante critico arrivato terzo senatore Sanders crede in una rivoluzione ideologica inflessibile che esclude molti Democratici per non parlare dei molti americani che taglia fuori Ha detto riflettori dati ora sul vero test per i candidati democratici il super Tuesday del 3 marzo sport in chiusura non si ferma la corsa della Juventus che nell’anticipo di ieri ha battuto la Spal per 21Sì provvisoriamente a più quattro dalla Lazio seconda in classifica i biancocelesti Oggi all’ora di pranzo Saranno impegnati nella trasferta contro il Genoa nella serata di ieri è finita 1 a 1 tra Fiorentina e Milan oggi a causa del rinvio di tre gare per il coronavirus oltre a genoa-lazio si giocheranno soltanto Torino Parma alle 15 e roma-lecce alle 18 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa