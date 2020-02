Ultime Notizie Roma del 23-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 23 febbraio in studio Ferrigno coronavirus in apertura il numero di persone che dovrà stare in isolamento Per scongiurare i contagi sarà molto rilevante secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana più dicendogli in Lombardia risultati nazionali ci superano i 140 altri contagiati in Veneto nove in Emilia Romagna a Piacenza e risultato positivo al coronavirus un diciassettenne residente in un paese della Valtellina che studia però all’Istituto Agrario di Codogno il viceministro sileri di Chiara troveremo altri casi il nostro compito è quello di contenere i contatti ma siamo già stati ad una parte addirittura successiva quella che abbiamo oggi il ministro De Micheli a firma pronte anche misure economiche Di Maio sottolinea presso di noi Nessun impatto aziende Gualtiericomunisti Viminale intanto affronta anche la tematica migranti con la Ocean Viking in quarantena Pozzallo misure precauzionali anche per il personale della nave ieri sera il Consiglio dei Ministri ha varato misure straordinarie con il divieto di allontanamento di ingresso nelle aree focolaio del virus ci saranno presidiate dalle forze di polizia e in caso di necessità anche dai militari con sanzioni penali per chi Viola le prescrizioni del divieto per le gite scolastiche in Italia e all’estero Ma i presidi chiedono Maggiore chiarezza sulla misura una domenica diversa quella di oggi non va via Veneto il governo Infatti annullato ogni manifestazione sportiva nelle due regioni colpite dal coronavirus comprese le tre gare di serie A Inter Sampdoria Atalanta Sassuolo e Verona Cagliari la decisione è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri oggi in Siria si giocheranno qui solo tre partite parliamo ancora di coronavirus in chiusura il bilancio mondiale Italia 2461 vittime secondo la mappa on-line della statunitense John Hopkins Universitycasi confermati di contagio sono 78766 tra cui più di 130 italiani sono invece 23133 le persone guarite ad oggi in Cina il bilancio parla di 442 morti dopo le altre 97 vittime registrate ieri quasi tutte 101 nella provincia di hubei La Commissione Nazionale sanitaria confermato anche altri 648 casi di positività in Giappone Studio Ghibli chiude fino almeno al 17 marzo la Corea del Sud ha deciso di alzare al massimo livello di allerta per il coronavirus la luce di un’improvvisa impennata del numero di contagi nel paese di 700 annunciato oggi Il presidente è tutto per il momento Grazie per averci seguito e non ritornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa