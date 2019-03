Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio le notizie principali di oggi stamattina a Villa Madama a Roma la firma del memorandum italia-cina con il premier Conte il presidente si andrà a Palermo per una visita lampo ieri incontro con Mattarella il capo dello Stato ha chiesto anzi più Cooperazione scambio doppio senso è un confronto costruttivo sui diritti una lì ad aprile entrare intanto migliore lo scooter offeso gli investimenti cinesi e chi ne ha una Rivale sistemi cronaca sarà depositata oggi la decisione del GIP di Milano su convalida dell’arresto e custodia cautelare per te in un sì L’autista che 3 giorni fa ha sequestrato un bus con 59 anni gli ha dato fuoco la procura accesso cartelle per uomo con l’accusa di tentata strage aggravata finalità terroristiche sequestro di persona resistenze incendio oggi t’ho perché sentivo le voci di bimbi morti in mare ha detto sì al Gil rapporto sulle indagini Rossi è gay chiedendo inchiesta durata 22 mesi procuratore speciale non raccomanda altre inclinazioni me le indagini sulle interferenze russe sulle elezioni americane del 2016 ed è mi chiedono che rapporto venga pubblicato interamente Trump blindato a Maracalagonis regali già si prepara al contrattacco la premier britannica mai scrive ai Deputati Non esclude di poter rinunciare la settimana prossima un terzo voto di ratifica della sulla brexit laddove dovesse apparire che non c’è sufficiente sostegno la camera dei comuni in caso di nuovo Float L’Unione Europea ha deciso un vertice straordinario prima del 12 aprile un incendio su un bus turistico che correva in autostrada nella provincia centrale cinese dello yunnan ha provocato ieri 26 morti e 30 feriti arrestati due autisti mentre Si indaga sulle cause continua a salire Intanto il bilancio dell’esplosione di impianto chimico del jiangsu almeno 62 morti 90 feriti gravi 28 ancora i dispersi bufera sul riconoscimento dei trump’s della piena sicuramente di Israele sulle alture del golan tolte alla Siria nella guerra del 1967 poisolitamente Russia Egitto Turchia Iran anche Germania parlano di occupazione l’ambasciata americana Lidia ha messo in guardia Da un imminente attacco una vita le istituzioni di prevedibile per oggi lo sport stasera allo stadio Friuli di Udine l’Italia sfida la Finlandia nella qualificazione euro 2020 dobbiamo vincere anche per risalire il ranking in vista del sorteggio per i mondiali ferma il CT Mancini ieri tra gli altri me c’è solo 0-0 il Portogallo di Ronaldo contro l’Ucraina mentre l’Inghilterra 50 sulla Repubblica Ceca la Francia ha vinto 4 a 1 in Moldavia era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa