Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio stamattina a Villa Madama Roma il premier Conte presidente cinese si firmeranno il memorandum italia-cina poi leader cinese andrà a Palermo per una visita lampo ieri l’incontro con Mattarella il capo dello Stato ha chiesto a una cooperazione rafforzata Italia Cina con le nuove intese sul commercio un confronto costruttivo che vedi te se ha parlato di partnership strategica con l’Italia sottolineando che ci saranno scambi commerciali investimenti nei due sensi di chi lavora anche tu il calcio e FIGC firma lettere di intenti per alcune gare di serie C Nella formazione per la valigia Alitalia entro il triennio scudo europeo investimenti cinesi a partire da aprile sei già stato in funzione meccanismo di screening che avrebbe coperto al 83% di quelli fatti nell’Unione 2018 dice presidente della commissione junker Macron avverte con te se ci si vuole muovere come potenza serveeuropeo lavorare con i piccoli che non è un buon approccio Pechino e arrivare sistemico dell’Unione Europea oltre che partner economico il premier difendere Intesa per cui verranno solo benefici con te ci aggiornate sul memorandum quanto ci ha spiegato non ho trovato critiche da fare dice la Merkel martedì a Parigi incontro con Siri Ma com’è che io anche il procuratore speciale Fede Rossi età Robert Muller ha consegnato il rapporto sulle indagini un’inchiesta durata 22 mesi e costa più di 25 milioni di dollari Muller non raccomanda altre inclinazioni nelle indagini sono interferenze russe sulle elezioni americane del 2016 risulta un consigliere della campagna presidenziale abbiamo vinto e Trump blindato amara lago con i suoi legali già si prepara il contrattacco Idem chiedono che rapporto venga pubblicato interamente la premier britannica mai ai Deputati e non esclude di poter rinunciare la settimana prossima un terzo voto di ratifica dell’accordo sulla prezzi laddove dovesse apparire che non c’è sufficiente su Striscia la camera dei comuni in caso di motoEuropea deciso un vertice straordinario prima del 12 aprile le forze filoamericana guida coda in Siria hanno ritirato la dichiarazione di Bagus dell’isis l’ultima Roccaforte nel letto della figlia è rimasta in mano agli con questa macchina del califfato barbuto è libera la vittoria militare contro l’isis è stata raggiunta scritto su Twitter e non statali portavoce è un incendio su un bus turistico che percorre l’autostrada nella provincia centrale cinese dello yunnan ha provocato ieri 26 morti e 30 feriti arrestati due autisti mentre Si indaga sulle cause continua a salire Intanto il bilancio dell’esplosione del impianto chimico del jiangsu almeno 62 morti 96 feriti gravi 28 ancora i dispetti non si torna al passato il giorno in cui sono stata eletta in Campidoglio sapevo che il vecchio sistema che insieme al Movimento 5 Stelle sto cucinando con ogni mia forza avrebbe posto ogni tipo di resistenza così la sindaca di Roma Virginia Raggi non posto su Facebook dopo l’arresto del presidente dell’assemblea Capitolina Marcello De Vito Io ho dettoquel sistema che però prova a ribellarsi in ogni modo mi trova infiltrarsi come succedeva in passato ma c’è una differenza la mia reazione è quella del MoVimento 5 Stelle e immediata e situazioni che abbiamo ancora argomento agito dopo aver sentito delle voci dei bambini che Stavano morendo nel Mediterraneo che mi avrebbero chiesto di fare qualcosa di clamoroso affinché questo non accada più sono le parole di o stenosi L’autista che ha sequestrato il bus con 51 ragazzini a bordo gli ha dato fuoco nell’interrogatorio del GIP che dice di non aver visto segni di squilibrio e da oggi depositerà la decisione sulla qualità del resto la custodia cautelare anche la mamma di Adam ha origini marocchine uno dei bambini Eroi di crema chiede la cittadinanza per il figlio tensione sulla sicurezza Di Maio Salvini il primo propone il modello americano il secondo replica Mi ha stretto quello italiano da entrambi un no allo ius Solis era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa