Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta per il Presidente della Repubblica Popolare Cinese è arrivato a Villa Madama dove sarà firmato il memorandum per la bestia En Rose iniziati riceverlo nel cortile antistante Villa Madama Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte per poi il leader cinese andrà a Palermo per una visita lampo ieri l’incontro con Mattarella il capo dello Stato ha chiesto a una cooperazione rafforzata e ci sono oltre 500.000 italiani che si sono rivolti agli sportelli del CUP due settimane esatte dall’entrata in vigore del reddito di cittadinanza per presentare la domanda lo fai sapere la Consulta nazionale dei riguardo alle domande dei cittadini stranieri rispetto a quelle dei cittadini italiani la media nazionale del 9,5% degli stranieri richiedenti il reddito ha un picco al nord del 15,dal centro al 9,3% rollare al sud Al 3,4% due esplosioni di autobomba seguite da un’intensa sparatorie sono avvenute nel distretto di Shanghai visto lo scrive il sito dell’emittente somala radiodalsan segnalando informazioni sui morti in un’area che è oggetto di una battaglia per un attacco al Ministero del Lavoro il sito sospetta che sia una nazione gli estremisti islamici al pub e riferisce di dipendenti del ministero che sono stati visti fuggire dall’edificio è indagato per omicidio volontario aggravato incendio Giuseppe grazie 74 anni ogni corso perdite dell’incendio che il 13 aprile 2015 chiuse le sue sorelle Maria Carla nell’abitazione che divideva con una delle due a Cerro Maggiore Milano le indagini sono state riaperte dopo la bucatura del fascicolo da parte della Procura Generale di Milano su istanza di opposizione presentata da un nipote delle due donne alla richiesta di archiviazione della procura di Busto Arsizio Varese ieri gli inquirenti tra cui la sezione Ddirezione scientifica dei Carabinieri del nucleo investigativo di Milano sono tornati in via Roma a Cerro Maggiore per un nuovo sopralluogo sulla scena del robot Un uomo è stato trovato senza vita è nato a Torino ucciso secondo primi accertamenti con un colpo di pistola alla testa la vittima e Adriano Lamberti 43 anni il ritrovamento è avvenuto in una palazzina di corso Martorelli in zona Barriera di Milano a dare l’allarme sono stati i familiari che non vedendolo rincasare si sono rivolti alla polizia la squadra mobile può utilizzare questione di carattere economico ci fermiamo qui grazie per averci seguito gli diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa