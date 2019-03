Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale prima ho trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il presidente francese Emmanuel Macron nel bilaterale con Giuseppe Conte affrontato il tema della Cina sottolineando la necessità di un coordinamento europeo facendo come europei se si vuole muovere come potenza Macron aggiunto che lavorare come piccoli Club con la cena non è un buon approccio il presidente francese poi parlato dell’incontro martedì a Parigi con ex Drinking and me è il precisando che tutte le grandi potenze europee sono associate a questa vita insieme a junker che è la presenza simbolica dell’Unione Europea lo riferiscono fonti dell’eliseo il Presidente della Repubblica Popolare Cinese è arrivato a Villa Madama dove sarà firmato il memorandum per la base del romboide a riceverlo nel cortile antistante Villa Madama il presidente delitaliano Giuseppe Conte Dunque l’incontro fra il presidente cinese il presidente del consiglio al termine è prevista la cerimonia per la firma degli accordi e delle intese tra cui la sigla memorandum e per la nuova via della seta due giovani cristiani della Ty Michele Barone poco più che diciottenni sono morti La notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla strada grande comunicazione Jonio Tirreno nei pressi dello svincolo di Melicucco altri due coetanei erano con loro all’interno dell’auto sono rimasti feriti ed entrambi ricoverato in prognosi riservata le giovani vittime e feriti erano a bordo di una Fiat Panda che per caso in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un’altra vettura Ford ecosport con a bordo due persone rimaste lievemente ferite ancora incerta la dinamica dell’accaduto più esplosioni di autobomba seguite da un’intensa sparatoria sono avvenute nel distretto di sangani a Mogadiscio lo scrive il sito dell’emittente so ma la radio dalsan segnalando informazionimorti in un’area che è oggetto di una battaglia per un attacco al Ministero del Lavoro il sito sospetta sessione nazione gli estremisti islamici al pub e riferisce di dipendenti del ministero che sono visti fuggire dall’edificio theresa May non esclude di poter rinunciare la settimana prossima un terzo voto di ratifica dell’accordo sulla brexit ha raggiunto con è Bruxelles a novembre e da bocciare due volte laddove dovesse apparire che non c’è sufficiente a sostegno alla camera dei comuni lo scrive la stessa premier britannico in una lettera inviata a tutti i deputati in cui ricapitola le opzioni a disposizione del regno per Invia limitato con testo del vertice dell’Unione Europea ieri il mandato difensivo avvocato Paolo sevesi che rappresentava i familiari è un amico di Villa una delle teste chiave del caso Ruby morta in circostanze misteriose il primo marzo scorso il legale Infatti anche dopo gli esiti delle analisi che hanno escluso la presenza di radioattivitàte l’aveva detto è meglio per tutti per rimane per la sua famiglia alla fine vuol dire che in giro c’è un cattivo in meno ed è tutto per ora gratis

