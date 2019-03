Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo una pagina su Instagram per fare coming out per raccontare la propria omosessualità aiutare altri coetanei ad affrontare il tema dell’identità sessuale l’iniziativa lanciata alcuni medicinali modenese che in pochi giorni sarà cogliendo testimonianze centinaia di follower da ogni parte d’Italia l’idea spiega uno dei giovani promotori alla Gazzetta di Modena altre per permettere ragazzi e ragazze di dichiararsi per aiutare le persone a superare le proprie paure anche per io non iniziare sull’argomento il Presidente della Repubblica Popolare Cinese è arrivato a Villa Madama Ma dove sarà firmato il memorandum è per la baita Roda riceverlo nel cortile antistante Villa Madama il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte tre giovanissimi sono morti in unstradale che ha coinvolto nella notte due auto sulla strada che collega il San Pietro Vernotico Cellino San Marco provincia di Brindisi le vittime sono Davide cazzato 19 anni Pierri 18 e Giulia Capone 17 anni altre due persone sono rimaste ferite Sono in gravi condizioni in ospedale, Vanno insieme su una Fiat Punto che si è scontrata con una Chevrolet No ma i tuoi conducente illeso L’incidente è avvenuto intorno alle 2:30 sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 due persone residenti in provincia di Pisa è legata agli antenati c e della galassia antagonista del territorio sono stati denunciati dalla polizia per reati di attentato ai diritti politici del cittadino e danneggiamento aggravato dopo aver fatto irruzione nella sede la lega di Vicopisano Pisa minacciando militare strappando decina di manifesti elettorali abbandonando lì poco distante durante la fuga l’episodio a casa il 25 febbraio e fu ripreso dalle stellevideosorveglianza ieri due indagati un uomo e una donna hanno subito una perquisizione domiciliare su delega della procura eseguita dalla Digos perché ha condotto le indagini durante la quale sono stati ritrovati gli indumenti indossati dai due durante l’eruzione torna libero Alessandro sbressa uno dei tre giovani Fermati nell’inchiesta sullo stupro di una 24enne nell’ascensore stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano lo ha deciso il Tribunale del riesame di Napoli ottava sezione penale non si conoscono ancora le motivazioni della decisione per gli altri due fermate riesame si pronuncia la prossima settimana ed è tutto Per ora grazie per averci seguito appuntamento alla prossima news buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa