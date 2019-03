Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia dal mondo a Villa Madama la cerimonia per la firma del memorandum d’Intesa tra Italia e Cina la presenza del presidente cinese del premier Giuseppe Conte di Ministri delle due delegazioni presenti in sala dietro il tavolo della firma le bandiere italiana europea e cinese a ricevere il Presidente della Repubblica Popolare Cinese nel cortile antistante Villa Madama il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Italia Cina devono impostare relazioni più efficaci costruire meglio rapporti che sono già molto buoni ha fermato il premier Conte foto del bilaterale col presidente cinese al tavolo hanno preso parte le delegazioni ufficiali dei due paesi un lungo applauso la stretta di mano tra il premier Conte il presidenteha concluso la cerimonia qualcosina abbiamo fatto in questi nove mesi le clausole IVA non sono scattate non scatteranno stiamo lavorando con tutti i nostri uomini che si occupano di imprese non scatena alcun aumento dell’IVA lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento al Forum di Commercio deve restare in carcere L’autista che 3 giorni fa ha sequestrato buste con 51 bambini e gli ha dato fuoco lo ha deciso il GIP di Milano Tommaso Perna che ha convalidato l’arresto è disposto la custodia cautelare il gip ha stabilito che il dirottamento del bus con 51 bambini al quale poi ha dato fuoco configura il reato di strage aggravata dalla finalità terroristiche quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 47enne nella quale vengono fermati anche gli altri reati di sequestro di persona Resistenza incendio contestati dal capo del Pool dell’antiterrorismo Milanese Alberto Nobili e dal PM Luca Poli due ragazzini sono mortiessere precipitati dall’ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna via Quirino di Marzio Dalle prime informazioni si tratta di un quattordicenne un undicenne successo intorno alle 10:00 sul posto la polizia il 118 che ha tentato invano di rianimarlo al momento non si conoscono le cause di quello che è successo che siete anche il Sono sotto shock dopo aver visto i due corpi sulla salto una pagina su Instagram per fare per raccontare la propria omosessualità aiutare altri coetanei ed affrontare il tema dell’identità sessuale e l’iniziativa lanciata da alcune liceali modenesi che in pochi giorni sta raccogliendo testimonianze e centinaia di follower da ogni parte d’Italia l’idea spiega una dei giovani promotori alla Gazzetta di Modena nastri per permettere ai ragazzi e ragazze di dichiararsi per aiutare le persone a superare le paure anche per ironizzare sull’argomento perché aggiunge ironizzare su un argomento permette di normalizzare Lo è il non parlarne a renderlo un tabù l’insolitofa volare fuori stagione i consumi di gelato che raggiungono il massimo dall’inizio dell’anno con un aumento del 25% a marzo rispetto al mese precedente quanto stima la Coldiretti nel sottolineare la vigilia del gelato dei che le condizioni climatiche favorevoli hanno messo in moto in anticipo il settore grazie a temperature minime e massime superiori di 6 gradi rispetto alla media casa dei dati uccea relativi alla prima decade e tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa