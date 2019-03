Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli a Villa Madama cerimonia per la firma del memorandum d’Intesa tra Italia Cina la presenza del presidente cinese tipping e del premier Giuseppe Conte dietro il tavolo della firma la bandiera italiana e Europea è cinese a ricevere il Presidente della Repubblica di Jumping a Villa Madama nel cortile antistante Villa Madama il Presidente del Consiglio Conte Italia Cina impostare relazioni più efficace costruire meglio rapporti che sono già molto buoni ha fermato il premier Conte un lungo applauso la stretta di mano tra il premier Giuseppe Conte presidente cinese a concluso la cerimonia si ha Mattarella intensificata amicizia Italia Due ragazzi sono morti dopo essere precipitati dall’ottavo piano di un palazzo della periferia divia Quirino di Marzio Dalle prime informazioni si tratta di un quattordicenne un undicenne la tragedia avvenuta intorno alle 10:00 sul posto la polizia il 118 che ha tentato invano di rianimarlo al momento non sono le cause di quello che successo i ragazzi morti sarebbero due fratelli appartenenti a una famiglia di origine africana che vive da tempo in Italia CDP potrei mettere le obbligazioni Panda destinate ad investitori istituzionali operanti in Cina i proventi saranno usati per supportare le aziende italiane con sede nel paese per 5 miliardi di circa 350 milioni di euro a quanto annuncia Piazza che ha siglato un accordo di collaborazione strategico banca domani di 20-25 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Roma con l’accusa di rapina aggravata dall’uso di armi ai danni di quattro persone Una delle quali minorenni dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelarecittà di Roma su richiesta della procura no tiene lo scenario trap e hip hop come traffik e Gallagher sono accusati di aver aggredito la sera del 23 febbraio scorso tre ragazzi della stazione ferroviaria Roma Termini utilizzando anche un tirapugni in ferro tentando di salvare loro i cellulari Tre volevano farsi firmare gli autografi due rapper e dopo hanno dato un cittadino del Bangladesh di 50 anni che era in strada ad aspettare l’autobus riempiendo lo di calcio e pugni tentando di sottrarre il cellulare anche a lui ma non riuscendoci per l’intervento di alcuni i due sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione Roma Macao con la collaborazione dei Carabinieri della stazione di Novara che deve restare in carcere sei L’autista che vita sequestrato una busta con 51 bambini gli ha dato fuoco lo ha deciso il duca di Milano Tommaso Perna che ha convalidato l’arresto disposto la custodia cautelare il ditta stabilito che il pienocon 50 bambini al quale ha poi dato fuoco configura il reato di strage aggravata dalla finalità terroristica è tutto dalla redazione Grazie per averci seguito.

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa