Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi studio il vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio è il presidente della National Development Commission cinese hanno firmato Villa Madama il memorandum d’Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell’ambito della via della seta alla cerimonia hanno presenziato il premier Giuseppe Conte del presidente cinese xing firmati accordi commerciali del valore complessivo di circa 20 miliardi di euro i due paesi ha detto Conte al TG Ping devono impostare relazioni più efficace costruire meglio rapporti che sono già molto buone ha detto in mattinata che sei già tornata al Quirinale per il comunicato ufficiale del presidente Sergio Mattarella nel pomeriggio è aperta per una visita Lampo e clausole IVA non sono scattate non scatteranno assicurato il vicepremierSalvini al Forum di Commercio Salvini ha poi toccato numerosi degli argomenti al centro del dibattito di questi giorni dalla ius soli alla sicurezza invitando quindi il ministro Tria firmare il decreto rimborsi agli investitori delle banche ci sta mettendo troppo i risparmiatori non possono aspettare i tempi dell’Europa ha detto Salvini sulla Tav non è solo una questione italiana per che collega Italia e Francia invito pertanto la Francia a lavorare assieme a superare le difficoltà delle opere e a chiedere più soldi all’Europa perché oggi dalle dalle capacità ferroviaria importante per entrambi i Paesi ha detto il Sottosegretario ai trasporti Edoardo Rizzi anche leader della Lega Salvini ha evidenziato che se da Parigi a Bruxelles a rimaste profondi e disponibilità a ragionare sarebbe meglio sostenendo che ci sono segnali che l’Europa può aumentare la quota di contributo per completare la TAC e Suma cronaca commentato credo che abbia qualche problemino a Parigi e dintorni per il momento è tutto vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa