Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalle ore d’azione Gabriella Luigi studio appuntamento un’informazione firmato a Villa Madama il memorandum d’Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell’ambito della via della seta alla cerimonia hanno presenziato del premier Giuseppe Conte del presidente cinese accordi commerciali del valore complessivo di circa 20 miliardi di euro per noi oggi è un giorno importantissimo un giorno in cui vince il made in Italy vincono le imprese italiane abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia crescere Italia arrivata prima come ha detto il vicepremier Luigi Di Maio il presidente XIII Finché la moglie a Palermo per una visita lampo alla città deve stare in casa se non sai L’autista che 3 giorni fa ha sequestrato un bus con 51 bambini e gliela do fuoco l’ha deciso il GIP di Milano a Tommaso Perna che ha convalidato l’arresto secondo il Giplamento del bus si configura il reato di strage aggravata dalla finalità terroristiche avrebbe anche finto problemi mentali il suo scopo era quello di condizionare la politica migratoria del governo dopo il caso della Mar Ionio sono due fratellini di origine africane ragazzini morti dopo essere precipitati dall’ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna in via Quirino di Marzio si tratta di un quattordicenne di una. il padre di due ragazzini è stato portato in questura per accertamenti al momento non è ancora Chiara la posizione in relazione alla tragedia non si conoscono le cause Di quanto successo è residente sotto shock dopo aver visto i due corpi sull’asfalto è tutto dalla redazione di auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa