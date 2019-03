Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi Studio Più di un milione di persone in piazza a Londra nel grande corteo anti brexit per invocare un secondo referendum lo affermano i promotori della piattaforma People’s e parlando di una partecipazione straordinaria e tanto sono oltre 4 milioni e due le firme raccolte per la petizione popolare lanciata sul web per chiedere al parlamento britannico la revoca del 50 e quindi lo stop alla brexit a dispetto del voto referendario di 3 anni fa Sanremo di via della seta e della firma del memorandum tra Italia e Cina sulla collaborazione accordi commerciali del valore complessivo di circa 20 miliardi di euro il presidente cinese XI jinping’s sua moglie prende oggi pomeriggio si sono recati a Palermoultima parte della loro visita in Italia è stato un grande successo ringrazio di cuore il governo italiano ha detto il presidente cinese Rivolgendosi al Sottosegretario Stefano buffagni prima di salire sull’aereo presidenziale che lo ha condotto in Sicilia non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato ha detto il vicepremier Matteo Salvini al Forum di Confcommercio Cernobbio comunque di essere contento della visita del presidente cinese e dell’apertura dei mercati a parità di condizioni noi vogliamo essere assolutamente cauti quando c’è il ballo la sicurezza nazionale ha precisato io come ministro del mise ho il dovere di fare i fatti e i fatti sono la firma di accordi per due miliardi e mezzo per il Butter Luigi Di Maio incidenti stradali sei ragazzi di età compresa tra i 17 e i 23 anni hanno perso la vita altri quattro sono ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a tre distinti incidenti stradali avvenuti in Calabria Puglia ed Emilia Romagnaè tutto della redazione di auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa