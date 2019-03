Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio in via davanti a lungo la costa norvegese uno dei tratti più pericolosi di quelle acque la nave da crociera Viking Sky dalle 14:00 di questo pomeriggio sta cercando di mettere in sicurezza i suoi 1300 passeggeri già da qualche ora sono iniziate le operazioni di evacuazione a bordo degli elicotteri possono essere trasportate soltanto 20 persone alla volta ha riferito la polizia locale la Viking Sky della compagnia Viking Ocean cruises stava facendo rotta verso tromso a stavanger nel sud della Norvegia una grande manifestazione in piazza Quest’oggi a Londra più di un milione di persone nel corteo anti brexit per invocare un secondo referendumpiattaforma People’s vote parlano di una partecipazione straordinaria sono oltre 4 milioni e due le firme raccolte per la petizione popolare lanciata sul web per chiedere al parlamento per cani con la revoca dell’articolo 50 e quindi lo stop della brexit a dispetto del voto referendario di 3 anni fa sono stati insediati alle ore 16:00 di quest’oggi seggi elettorali in vista delle elezioni di domani in Basilicata che sede si provvederà alla autenticazione delle schede per la votazione sono oltre cinquecentomila elettori che domani voteranno in Basilicata leggere il presidente della regione è i 20 componenti del consiglio regionale si tratta di una corsa a tre tra le due new entry della politica locale in generale Vito Bardi per il centrodestra contro il farmacista vicino Idem Carlo trerotola e poi 5 stelle con il loro candidato presidente Antonio Mattia è ripartito per la Cina al presidente sui Bing con la moglie Frankal termine del loro viaggio in Italia durante il quale è stato siglato il memorandum d’Intesa tra Italia e Cina collaborazioni commerciali nell’ambito della via della seta accordi del valore complessivo di circa 20 miliardi di euro è stato un grande successo ringrazio di cuore il governo italiano ha detto il presidente cinese Rivolgendosi al Sottosegretario Stefano buffagni prima di salire sull’aereo presidenziale della redazione tutto vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa