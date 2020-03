Ultime Notizie Roma del 23-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio che in Italy nuovi decessi e contagi da coronavirus ieri altri 651 morti 3957 positività con tolleranza fino a mercoledì Entra oggi in vigore decreto che chiude tutte le attività non essenziale Confindustria difende la produzione mentre i sindacati minacciano scioperi degli aerei vietati trasferimenti tra comuni diversi sa che per lavoro salute ordinanza che ferma la fuga al sud il centrodestra chiede intanto lui noi del parlamento a oltranza degli Stati Uniti i casi Accertati di coronavirus hanno superato quota 32 mila almeno 400 morti 8 di stati che hanno già ordinato lo stage o ma per un totale di 100 milioni di persone quasi un americano su 3 Trump Intanto usa il bazooka per gli aiuti contro la crisi 4000 miliardi diper le aziende Italia a fatto appello al Pentagono per ottenere equipaggiamento medico contro il contagio secondo la CNN attesa per l’eurogruppo che oggi stabilirà gli strumenti che l’Unione Europea intende usare per sostenere l’economia Europea colpita dagli effetti del virus dei corn Boing al mese è la BCE apre agli eurobond Merkel e intanto in quarantena dopo avere incontrato medico risultato poi positiva il virus la Germania impone 2 m di distanza è vietata contatti superiore ai 2 persone fuori dal nucleo personale partono contrastate alla ripresa della settimana di scambi le borse asiatiche con kongsheng che cedono rispettivamente al 352 percento mentre Torchio sale dell’1 e 5 % la Cina non registra intanto nessun caso di Crohn zero sul fronte interno mentre importa altri 39 parti il tasso di guarigione nel paese da cui scaturì te la prendo mi sale al 89,6% 20 nuovi farmaci 35 vaccini contro il crono virus sono stati proposti alla valutazione dellaEuropea per i medicinali secondo la quale un vaccino si potrebbe avere entro un anno l’agenzia italiana del farmaco in un centro che viene oggi la valutazione della Vigano usato in Giappone Zaia ferma che verrà diventato anche in Veneto le olimpiadi di Tokyo si avviano verso il rinvio anche il figlio alla fine cede il comitato esecutivo convocato ieri d’urgenza ha parlato per la prima volta del possibile slittamento dei giochi precisando però che si terranno Comunque nelle 2020 una decisione attesa per metà aprile favorevole amore mio anche il premier Abe il Canada già fa sapere che non manderà i suoi atleti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa