Ultime Notizie Roma del 23-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vi in studio Conte firma il decreto sulla restrizione delle attività economiche un giorno dopo allargando le maglie per il pressing delle imprese insorge Fontana per la Lombardia vale la nostra o i sindacati minacciano lo sciopero generale il centro-destra dice intervenga Mattarella sono complessivamente 40 6638 i malati di Crohn in Italia con un incremento rispetto alle precedenti 24 ore belle persone attualmente positivo al coronavirus in Italia 19846 sono ricoverati in ospedale 3009 in terapia intensiva 23783 isolamento domiciliare il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto i 50 9138 sono 7024 le persone guarite in Italia dopo averil coronavirus 952 in più nelle precedenti 24 ore calano le vittime del coronavirus oggi numero progressivo È di 5476 con un aumento rispetto a quelle di 651 unità l’aumento è stato di 793 Morti nelle precedenti 24 ore così Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla protezione civile un dirigente della Difesa americana coperto dall’anonimato avrebbe rivelato all’emittente televisiva statunitense CNN dell’appello rivolto dall’ esecutivo italiano al capo del pentagono Mark per ottenere dagli americani equipaggiamento medico come mascherine e respiratori contro il coronavirus si chiede inoltre il personale militare americano di stanza nel nostro paese di fornire personale medico ospedale di sostegno gli sforzi delle nostre truppe richiesta che arriva in concomitanza con i primi aiuti arrivati dalla Russia è una squadra di medici giunti in Italia da Cuba quest’ultimi prenderanno servizio presso l’ospedale da campodi Cremona Tania verso il collasso da coronavirus sono 1725 i morti 399 in più rispetto alle precedenti 24 ore mentre il contagio arrivano a 28572 i malati aumentano pure nel resto d’Europa in Germania misure in atto per evitare i contatti la cancelliera tedesca in contatto col medico positivo in Grecia da in light down andiamo a chiudere con la scuola parliamo dei concorsi TFA a sostegno il governo blocca per due mesi abbiamo un piano straordinario di assunzioni docenti e ATA fa sapere il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico rinviato è stato rinviato al dopo metà maggio e purtroppo come a nessuno possiamo che denunciarecongruità dei posti rispetto alle effettive esigenze Abbiamo avuto più di settanta ottanta mila supplenti chiamati quest’anno scolastico per attività di sostegno e molti di loro tutti sono impegnati oggi a distanza però è importante capire che quando ricomincerà in maniera regolare anno scolastico c’è bisogno di docenti che ho i ruoli piuttosto che tutto questo è possibile attraverso anche personale che si è specializzato sul posto di sostegno è il numero delle 20 mila unità Bandita in coma e congruo anche il problema della sufficienza la preselettiva il fatto di non aver considerato che sono inserite più anni segno sul sostegno senza titolo tutti i problemi che non possono portare i ricorsi avverso Appunto questo bando di concorso di corsi che sono prorogati fino al punto Almeno almeno fino a metà aprile probabilmente anche dopo per poter consentire a tuttiil diritto all’istruzione Qual è indicato certificato ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa