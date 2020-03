Ultime Notizie Roma del 23-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Calloni in Italia è morbida coronavirus 651 le vittime ieri contro le 793d sabato 5476 in tutto 3957 I positivi in totale 46628 i guariti sono 952 in più 7024 in tutto contagi in forte calo anche a Bergamo Brescia e Milano la prossima settimana sarà cruciale piega il Consiglio Superiore di Sanità numeri in calo Mi auguro possono essere confermati dice Borrelli negativo al tampone Dopo 12 positivi alla protezione civile nuova ordinanza speranza lamorgese vietati tutti i trasferimenti di persone con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano Salvo che per esigenze di lavoro salute il premier Conte in un’intervista alla stampa ribadisce la richiesta uno sforzo di tutti perché è in gioco la tenutadel paese ma aggiunge Se ognuno fa la propria parte usciremo prima da questa prova Conte firma il nuovo decreto con lo stop alle attività produttive non essenziali le novità sono tre giorni alle prese per adeguarsi dovranno chiudere entro il 25 80 e le attività che restano aperte alimentare sanità trasporti call center anche badanti-colf portieri dei condomini restano al lavoro anche se finisci e giornalisti pressing di Confindustria per difendere la produzione contro danni alle società quotate minaccia posta dei sindacati sciopero generale se saranno troppe le attività Regina registra Zero nuovi casi interni di coronavirus in altri 39 contagi importati la commissione sanitaria nazionale rileva 9 decessi domenica tutti a Luana focolaio delle diventata pandemia in Corea del Sud sono scesi invece a 64 nuovi casi registrati ieri contro il 98 di sabato portando il totale 8961 è il dato più basso da metà febbraiodecessi sono aumentati E 111 Donald Trump ha approvato la richiesta di dichiarazione di calamità in California causa del coronavirus dopo le analoghe decisioni prese per gli Stati di New York di Washington negli Stati Uniti i casi positivi hanno superato quota 32 Mila con almeno 400 morti mentre la Casa Bianca usa il bazooka per gli aiuti contro la crisi pronto un pacchetto di misure che prevede fino a 4000 miliardi di liquidità per le imprese un pagamento diretto in unica soluzione per i contribuenti americani di $3000 per una famiglia media di 4 persone la CNN riferisce il governo italiano ha fatto un appello diretto al capo del pentagono Max per per ottenere equipaggiamento medico come mascherine e respiratori contro il coronavirus l’avanzata del coronavirus in tutto il mondo Spaventa i mercati di Asia e pacifico in avvio di settimana a parte la borsa di Tokyo Ha prevalso il segno meno davanti agli indici di Shanghai shenzhen Sydney taiwanese pesanti anche Hong Kong e Mumbai ancora aperte in calo e più sulle ruote su Wall Street in attesafrasi sulla fiducia di consumatori nella eurozona spread in rialzo a 201 attesa per l’eurogruppo che oggi stabilirà gli strumenti che loro intendo usare per sostenere l’economia colpita dagli effetti del forno con una bomba al fondo salva-stati la componente tedesca del board della BCE apre gli eurobond alla crisi non si può affrontare con strumenti usati in passato perché origini naturali e confuse con quelle di 10-12 anni fa dice il commissario europeo Gentiloni con l’intervento del presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico che ai nostri microfoni spiega la situazione in materia di lavoro agile Smart Working le linee guida del ministero e della legge sulla ordinario utilizzo del del Lavoro agile e quindi dello smartphonecontinuando a monitorare tutte le attività del Corpo Docente Per quanto riguarda la realizzazione di avvisarti che distanza tra Io ovviamente dividere gli organi collegiali che sono quelli quindi è importante come dirigenti scolastici Udine è al fronte al fronte rispetto a un servizio che comunque cittadina si aspetta che nel migliore dei modi lo stimolo stiamo facendo tutti quanti nelle nostre scuole nel frattempo non possiamo dimenticare che il tema della sicurezza in questo caso di rischio biologico continua a essere al centro del dei problemi che devono essere risolti anche nel responsabilità del dirigente sicurezza ad un convegno che abbiamo rinviato ma nei prossimi giorni faremo anche dei webinar specifici e tematici sulla testa sera

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa