Ultime Notizie Roma del 23-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli Milano Piazza Affari ampia quasi subito il calo MIB meno 3,7% con l’intero paniere in russo l’eccezione di Juventus mentre diasorin ti porta in territorio negativo titoli peggiori sono CNH Atlantia Leonardo STM Deck forte punti BPM il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm Che dispone nuove misure restrittive per l’emergenza coronavirus la validità delle ordinanze del decreto finora emanate via non si formatta al 3 aprile quanto prevede il decreto varato dal governo con le nuove restrizioni le disposizioni del decreto producono effetto dalla data di oggi e sono efficaci fino al 3 aprile 2020 le stesse si applicano comuniniente a quelle di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 11 marzo scorso nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo scorso in cui termini di epica affittati al 25 marzo 2020 sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020 si legge nel testo è di 80 voci l’elenco delle attività che continueranno a rimanere aperti la nuova stretta per contenere le pedine ha delle coronavirus l’allegato al Decreto precisa che continueranno a essere consentite anche attività legate alle famiglie dalle colf e badanti come ai portieri nei condomini usare per le cibo quella dei dispositivi medico sanitari e gliela farmaceutica servizi quelli dei call center tutti litigano sulla chiusura delle Fabbriche sindacati contro industriali governo contro regioni Ma la vera sfida dell’Italia è chiarirsi bene su come e quando riaprire nulla sarà più come prima ci giochiamo tutto Spero che il parlamento possa almenoscooter nuovi da 19 anni che così su Facebook e leader di Italia viva Matteo Renzi sono saliti oggi a1238 gli israeliani positivi al coronavirus e lo ha reso noto il Ministero della Sanità secondo cui 24 di essi si trovano in condizioni gravi venerdì si è registrato il primo decesso per coronavirus è quello di un uomo di 88 anni affetto anche da altre ma le autorità di Hong Kong hanno deciso di vietare l’ingresso nella città tutti i non residenti per cercare di contenere la diffusione della coronavirus l’ho annunciato la governatrice Carrie Lam dalla mezzanotte del 25 marzo tutti i non residenti di Hong Kong e ti arrivano con voli dall’estero Non saranno ammessi in città ha detto precisando che la misura sarà in vigore per almeno due settimane il mercato degli smartphone fa i conti col coronavirus secondo strategy Analytics febbraio ha registrato un meno 38 % rispetto allo stesso periodo 2019via più grande calo di sempre nella storia degli smartphone le spedizioni di Huawei Jack trovate dal bando per primi terze trovano a 5 milioni e mezzo di unità e l’azienda cinese del terzo posto a Crown alla primo posto e anche al secondo Samsung Ed Apple anche loro in calo in Cina molte aziende negozi sono rimasti chiusi per le ed è tutto Grazie per l’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime elezioni

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa