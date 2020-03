Ultime Notizie Roma del 23-03-2020 ore 14:10

romadailynews radio giornale redazione studio Roberta Frascarelli mercoledì 25 marzo sciopero di 8 ore dei metalmeccanici Lombardi lo fa sapere il segretario generale della Fim Cisl Marco Bentivogli la decisione spiega è stata presa perché si ha la Lombardia è una regione dove sono necessarie misure più restrittive sulle attività da lasciare aperte siamo ancora in discussione sullo sciopero dei metalmeccanici Lombardi e sulle modalità di attuazione della protesta Bentivoglio a tutto seriamente precisato rispetto all’annuncio dello sciopero che si sta ancora discutendo tu lo stop e sulle modalità di attuazione Safari amplia il calo MIB meno 3,95% con lo spread di nuovo sopra quota 200 punti nel primo giorno di applicazione del nuovo decreto sulle emergenze ancorache impone il blocco delle attività industriali non essenziali sotto pressione il CNH meno 12,5 % congelata anche a ribasso dopo le dimissioni dell’amministratore delegato sostituito pro-tempore dalla presidente Ehi Good giù anche Atlantia f.cia nonostante l’annuncio della riconversione di uno stabilimento in Asia per produrre mascherine facciali e Ferrari forti vendite anche sui bancari UniCredit Banco BPM intesa e BPER mentre si muove in controtendenza OBI incontrato anche nexi Unipol Si salvi chi può non è la soluzione più che licenziare bisogna accogliere e far sentire che la società e solidale il messaggio di Papa Francesco alle imprese lanciato nel corso programma spagnolo sulla sesta se si parla delle difficoltà delle imprese legate alla crisi del coronavirus a ci sono le difficoltà del dipendente della dipendente dell’operaio dell’operaio occorrecarico di questa realtà ha detto il pontefice collegato via Skype con il giornalista Catalano suo amico e volle i decessi provocati dal coronavirus nel mondo hanno superato la soglia delle 15 mila unità e quanto risulta dalle conteggio dell’agenzia di stampa french press è morto nella notte lo scrittore giornalista Alberto arbasino né da notizia Repubblica di cui arbasino e uno storico collaboratore così come dell’espresso tra i protagonisti del gruppo 63 con una grande produzione che ha spaziato lei romanzi alla saggistica al vasino aveva 90 anni era nato a Voghera il 22 maggio 1930 si è spento riferisce alle quotidiano Romano la famiglia serenamente dopo una lunga malattia vista la drammatica situazione l’unicef ha deciso in via eccezionale inviare aiuta l’Italia in particolare maschere chirurgico e guanti chirurgici e per test tute occhiali protettivi mascherine camicie termometri supporto del governo del commissariostraordinario della protezione civile che ringraziano per la collaborazione verranno individuate strutture sanitarie di aree dove c’è più necessità di avere subito disponibili questi importanti materiale sanità per contrattare contenere il diffondersi del kovida 19 si tratta di una prima aiuto concreto a cui ne seguiranno altre spiegato il presidente di Unicef Italia Francesco samengo ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa