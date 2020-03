Ultime Notizie Roma del 23-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli mercoledì sciopero dei metalmeccanici Lombardi lavoratori delle aziende metalmeccaniche della Lombardia supereranno Il 25 marzo per 8 ore lo farò sapere il segretario generale della Fim Cisl Marco Bentivogli la decisione spiega è stata presa perché si consideri La Lombardia è una regione dove sono necessarie misure più restrittive sulle attività da lasciare aperte il vaccino contro il coronavirus è sviluppato dall’agenzia biomedica federale russa ha superato la prima fase di sviluppo e i suoi terza Dovrebbero terminare a luglio l’ho detto il capo della nuova Aggiungendo che il vaccino dovrebbe essere pronto in 11 mesi lo ricorda la data annuncia una serie di nuove misure a sostegno dell’economia per facilitare il suovento dei mercati finanziari fra queste acquisti illimitati di titoli Ovvero la possibilità di una quantità divising illimitato sulla scia della fede e del futures statunitensi che hanno girato in positivo le porti europei provano a cambiare pranzo con Milano la guida più 0,20% insieme a Francoforte più 0,18 % telefono cordiale e Cortese questa mattina te le Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è il segretario della Lega Matteo Salvini dopo la richiesta del centrodestra di essere ricevuti dal capo dello Stato né da notizia la lega ringrazio il presidente per la disponibilità di Salvini e per l’impegno a favorire una interlocuzione tra il Governo e l’opposizione per creare quel clima giusto di una vera collaborazione per il bene del paese e uscire insieme dall’emergenza ho informato del colloquio Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si è svolto a idlib il secondo pattugliamento militare congiunto tra Turchiaprevisto dall’accordo sul cessate il fuoco siglato il 5 marzo scorso a Mosca dai presidenti erlan è Putin e la ronda è stata effettuata intorno all’ autostrada strategica M4 che collega Aleppo a latakia e che rappresenta un confine di fatto tra le rispettive zone d’influenza ipotesi voli charter Per il trasferimento di passeggiare ex Ok equipaggio da Costa Luminosa la nave a bordo della quale si sono registrati casi di coronavirus da tre giorni in porto a Savona secondo quanto si apprende attualmente i passeggeri a bordo 337 48 sono scesi stamani oggi pomeriggio gli ultimi 6 italiani lasceranno la Liguria con i traghetti da Genova per tornare in Sicilia in Sardegna e lo faranno altri 92 o devi dire tanti 191 passeggiare verranno trasferiti in autobus in struttura alberghiera a Roma e Pisa in quarantena in attesa di poter rientrare nei loro paesi con voli dedicatiquanto riguarda gli 836 membri dell’equipaggio una parte saranno rimandati a casa con WeChat eri in attesa di autorizzazione nel frattempo andranno in alberghi a Roma ea Pisa a bordo rimarrà centinaio di marittimi per la gestione della nave sotto monitoraggio sanitario Al termine delle operazioni la nave verrà sanificata eri ormeggiata su altra banca e tutto grazie per averci seguito Buon pomeriggio dalla redazione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa