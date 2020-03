Ultime Notizie Roma del 23-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno con questo decreto si pone una questione che dell’emergenza economica ci fa entrare nell’ economia di guerra e pensa l’opinione del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che dopo lo stop a tutte le attività economiche non essenziale il 70% dell’attività vuol dire che perdiamo 100 miliardi ogni 30 giorni e tu lo sciopero generale minacciato dai sindacati commenta onestamente non riesco a capire tu che cosa mi sto per oggi lavoratori dell’azienda del spazio mercoledì si fermeranno I metalmeccanici in Lombardia nuovo monito di Papa Francesco alle imprese Si salvi chi può non è la soluzione più che licenziare bisogna accogliere far sentire che la città e solidale e questo è il messaggio del Pontificale imprese lanciato nel corso di un programma spagnolo se si parla delle difficoltà delle imprese legate alla crisi del Corona video su ci sono le difficoltà del dipendente della dipendente dell’operaio dell’operaio correrecarico di queste realtà le parole di Francesco in chiusura andiamo in Croazia il terremoto di magnitudo 5.5 pieralba ha colpito Zagabria causato 27 feriti di cui 18 ° una ragazza quindicenne si trova in gravi condizioni in pericolo di vita l’ultimo bilancio diffuso della Protezione Civile Nazionale ingenti danni hanno subito almeno 250 edifici nel centro storico della capitale delle quali la Cattedrale altri chiede il palazzo Parlamento il museo dell’ arte artigianato e la sede del rettorato dell’università di Zagabria tutti costruiti a cavallo tra il XIX e il XX secolo è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

