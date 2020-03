Ultime Notizie Roma del 23-03-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno chiudono altre due vittime tra i medici per l’epidemia da codice 19 si tratta di Leonardo Marchi medico infettivologo e direttore sanitario della Casa di Cura San Camillo a Cremona e non prendi quelli responsabili del reparto di medicina La Casa di Cura Piccole Figlie di Parma salgono così a 19 i medici deceduti a causa dell’epidemia il governatore della Lombardia Attilio Fontana lamenta che c’è ancora troppa gente in giro Era notte e centinaia di Villa San Giovanni imbarchi per la Sicilia il sindaco di Messina De Luca attacca qualcuno gioca con la nostra Vitali fermo io crematorio in tilt a Piacenza Un centinaio di bare accatastate e decessi provocati da coronavirus nel mondo hanno superato la soglia delle 15 mila unità e quanto risulta dalle conteggio dell’agenzia di stampa Frank Press in Spagna come riferisce il paese Marti sono più di 2200 con un incremento di circai contanti sono saliti Fiorano i 35.000 sono invece 1812 le vittime in Iran con più di 25000 contagi crescono i numeri anche in Germania il gabinetto di Angela Merkel ha varato un pacchetto di misure senza precedenti per difendere l’economia tedesca previsti Tra l’altro 156 miliardi di nuovo indebitamento e all’indomani dell’annuncio del Comitato Olimpico internazionale sul termine di un mese entro il quale verrà presa una decisione sulle Olimpiadi di Tokyo causa coronavirus anche il premier giapponese shinzo Abe per la prima volta allude la possibilità di uno slittamento della data di inizio dei giochi è difficile poter pensare alle 20 in questo contesto ha detto il Canada l’annuncio intanto che non invierà proprie squadre di atleti ai giochi e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa