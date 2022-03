Ultime Notizie Roma del 23-03-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio truppe russe della Repubblica separatista del donbass sono penetrati nella zona urbana di Mario fuori dov’è il secondo Fonti del pentagono gli ucraini stanno lottando molto duramente per non far cadere la città il presidente ucraino del piede rilascio di un convoglio umanitario di 11 autobus voti sequestrati dai russi a 15 km dal centro urbano impedendo l’evacuazione dei civili viene descritta la città come un gelido paesaggi invernali è ricoperto di cadaveri dei istruttive letti rinnova il suo appello affinché la Russia con senza corridoi umanitari sicuri Kiev annunci accordi oggi per 9 di questi Corridori ma non per mariupol voltiamo pagina alla vigilia del Consiglio Europeo draghi sostiene che l’aumento dei prezzi dell’energia sarà al centro dei valori perché necessaria una risposta europea con un approccio condiviso su di stoccaggi per rafforzarecontrattuale verso i fornitori la creazione di un tetto europeo al prezzo del gas Intanto il cancelliere tedesco sciolta avvertito che sebbene Berlino vuole superare la dipendenza dalla Russia sul piano energetico nel lungo per farlo da un giorno all’altro quindi chi è che il nostro paese tutta Europa potrebbe precipitare in recessione Noi stiamo ancora pagina diversi paesi europei inclusa l’Italia hanno revocato troppo brutalmente le misure anti covid e ti trovano con un forte aumento dei legati alla sua variante ba2 di omicron va detto il direttore regionale per l’Europa dello MS Hans kluge citando anche Germania Francia e Regno Unito i dati agenas mostrano rialzo dei ricoveri in area medica in 14 regioni di ferma il 13% il ministro costa il 92% di vaccinati Ma aspetti milioni senza Booster nelle ultime 24 ore 96365 contaggi 197 le vittime per speranza pandemia non è ancora finita bisogna tenere la mascherina al chiuso Maxi sequestro di droga in Friuli quasi un quintale di cocaina è stato intercettato dalla Guardia di Finanza di Udine in una zona boschiva i dettagli sono i merziturl’udienza di convalida degli arresti due cittadini croati carabinieri hanno sequestrato Nazionale ritenuto in uso al gruppo Nizza della famiglia Santapaola Ercolano di Cosa nostra 9 tra pistole armi lunghe tra queste due mitragliatori a ak-47 Kalashnikov un fucile lanciagranate con sei granate modificate via libera alla realizzazione della gigafactory di batterie per le auto elettriche a Termoli lo rende noto Automotive cells annuncia sul sito accordo col Mercedes Benz nuovo azionista paritario con stellantis e Total energies app per progettare il terzo stabilimento di batterie per Carlotta mare se odi stellantis progetto al Forte ruolo dell’Italia nel sostenere la trasformazione di stellantis in un’azienda di tecnologie dedicate alla mobilità sostenibile ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa