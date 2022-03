Ultime Notizie Roma del 23-03-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura il portavoce del Cremlino Pesco parla di forti prove che gli Stati Uniti hanno sviluppato problemi di più laboratori in Ucraina un’accusa già respinta da Washington precisa che Mosca utilizzerà le sue armi nucleari si vedrà la sua stessa esistenza minacciata non è il modo in cui dovrebbe agire una potenza nucleare responsabile commenta il pentagono non procedere ucraino in Italia dice che usare le armi sarebbe tragico non solo per l’Ucraina ma per tutto il mondo aggiungendo però che non si può escludere niente in questa situazione caro benzina draghi dice che l’aumento dei prezzi dell’energia sarà sul tavolo del Consiglio Europeo Perché essere un approccio condiviso su gli stoccaggi la creazione di un tetto è al prezzo del gas non si avverte però che staccarsi dalla Russia sul piano energetico da un giorno all’altro significa per il nostro paese tutta Europain una recessione la commissione propone riempimento dei depositi di gas al 80% per il prossimo inverno è dell’anno successivo al 90% entro il primo novembre occupazione dei posti nei reparti ordinari da parte di pazienti risale al 14% in Italia un anno fa era al 42% cresce in nove regioni con valori superiori al 20% in Calabria Umbria Basilicata Sicilia Puglia Sardegna e Marche l’occupazione Intensive invece stabile al 5% era 39% un anno fa e sotto il 10% in tutte le regioni il responsabile per l’Europa dello MS avverte che i diversi paesi europei inclusa L’Italia non troppo brutalmente le misure anti covid e si trovano con un forte aumento dei casi legati alla sub variante di omicron ma molti esperti rassicurano non sarà una quinta Ondata e questo grazie alle vaccinazioni a loro il virologo consulente degli Stati Uniti di Joe biden Anthony Fauci economia in chiusura del mercato globale del mondo e registra una perdita senza precedenti dal Picco raggiunto lo scorso anno per effetto del impennal’inflazione che spingono le banche centrali a rialzare i tassi si tratta del più consistente calo della creazione dell’indice nel 1990 superiore anche almeno 10,8% registrato nella grande crisi finanziaria del 2008 ed equivalente ad una perdita di valore pari a circa 2,63 milioni di dollari e tutto per il momento l’informazione torna la prossima edizione Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa