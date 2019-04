Ultime Notizie Roma del 23-04-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con in azione Gabriella Luigi in studio caccia ai membri del gruppo già Disneyland chiese National Grid per la strage di Pasqua Colombo L’attacco dei kamikaze anche grazie a una rete internazionale secondo gli investigatori almeno 290 le vittime tra gli stranieri Anche tre dei quattro figli del Patron danese di Asus un attacco devastante anche nella modalità con le quali è stato condotto alcune esplosioni sono avvenute quando i mezzi di soccorso le forze dell’ordine erano già sul posto tanto che è stato ferito in modo lieve inviato di Repubblica Raimondo bultrini trovati 87 detonatori vicino alla principale stazione di autobus della città tutti condannino questi atti disumani ha dettoPapa Francesco per il Ministro dell’Interno Matteo Salvini anche in Italia Ci sono migliaia di punti che potrebbero essere a rischio intanto nel governo settimana cruciale per il Decreto Salva Roma oggi in consiglio dei ministri La resa dei conti tra lega e 5stelle che cercano una mediazione in extremis o tutti o nessuno in democrazia funziona così non ci sono comuni di serie Ae comune di serie B queste le motivazioni con le quali Salvini ha chiuso alla norma salva Roma il MoVimento 5 Stelle vuole nel decreto crescita 5 Stelle non arretrano i comuni vanno salvati tutti ma i problemi sono diversi e a ciascuno serve la sua cura ha replicato la viceministro dell’economia castelli per la politica internazionale degli Stati Uniti non rinnoveranno alla scadenza di maggio le esenzioni per l’import di petrolio dall’iran La mossa del presidente trump. ad azzerare l’export di petrolio iraniano neganregime la sua principale fonte di entrate spiega la Casa Bianca tra le 8 paesi in cui erano state concesse l’esenzione c’era anche l’Italia è un argomento del colloquio che Trump ha avuto con il premier con il petrolio schizza e massimi degli ultimi sei mesi le quotazioni del greggio New York salgono del 259% a $65 e €0,66 al barile terremoto nelle Filippine Money to do 6.3 ha colpito l’arcipelago causando il crollo di due edifici e uccidendo almeno persone altre ancora vive imprigionate sotto le macerie sono Salve soccorse il Sisma ha colpito intorno a Manila dove migliaia di persone sono state evacuate Dai palazzi l’aeroporto Clarke e le linee ferroviarie sono state chiuse un video mostra un grattacielo di Manila scosso dal sisma a tal punto da far precipitare l’acqua di una piscina sul tettogiù da un fianco come una cascata in Sardegna ondata di maltempo tragedia davanti alle coste del sud della regione è una barca a vela si è rovesciata per il forte vento di Scirocco è un turista francese sbalzato in acqua dalle onde è annegato salva la donna che era con lui il naufragio avvenuto davanti a Porto Corallo nel comune di Villaputzu intanto gialla per i temporali su Umbria Molise Lazio il vento a 60 km l’ora e il mare forza 7 e tengono bloccati nel porto di Milazzo aliscafi e traghetti per le isole Eolie dopo questa rischio maltempo anche i ponti di 25 aprile e Primo Maggio Sporting chiusura calcio è terminato 2 a 1 per l’Atalanta il posticipo di ieri sera contro il Napoli Bergamaschi hanno battuto I Partenopei agganciando il Milan al quarto posto in classifica è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa