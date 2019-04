Ultime Notizie Roma del 23-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è una giornata di lutto nazionale quella di oggi in Sri Lanka dopo gli attentati esplosivi che hanno causato oltre 310 morti e 500 feriti almeno 31 le vittime straniere da 11 paesi caccia ai membri del gruppo jihadista cingalese National che avrebbe avuto l’appoggio di una rete internazionale salgono 40 e sospetti arrestati in vigore lo stato di emergenza poteri speciali di polizia all’esercito e attesa nel consiglio dei ministri di oggi pomeriggio La resa dei conti tra lega e 5stelle sulla controversa norma salva Roma che pentastellati vorrebbero nel decreto crescita il vice premier Salvini però chiude alla legge o tutti o nessuno nocomune di serie A del comune di serie B ha detto mi hanno ricattato dai 5 Stelle i problemi sono diversi da comune a comune e a ciascuno serve la sua cura continua l’ondata di maltempo sull’Italia allerta gialla su Liguria Piemonte Lombardia Emilia Romagna Veneto Toscana Umbria e Lazio ieri davanti alle coste del sud della Sardegna una barca a vela si è rotto per il forte vento è una turista francese è annegato a rischio maltempo anche i ponti di 25 aprile e primo di maggio gli esteri il presidente Nord coreano Kim jong-un a visitare la Russia e incontrerà il presidente russo Putin e Trump invece sarà nel Regno Unito per una visita di Stato a giugno in occasione del 75esimo Anniversario del d-day riporta il Financial Times citando Fonti del governo inglese Sporting chiusura calcio e Serie A nel posticipo della 33esima giornata dil’Atalanta ha battuto in trasferta 21 il Napoli allo stadio San Paolo agganciando il Milan al quarto posto in zona Champions League i bergamaschi hanno vinto in rimonta da cosa passa e passa link che hanno risposto a l’iniziale vantaggio di Mertens nelle tennis Fognini Eroi di Montecarlo dopo aver vinto il master contro la salita al numero 12 nella classifica ATP il suo miglior ranking in carriera è tutto dalla redazione buona giornata

