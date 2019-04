Ultime Notizie Roma del 23-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabri Luigi in studio Andiamo in Sri Lankan apertura Dov’è questo Oggi è giornata di lutto nazionale dopo gli attentati che hanno causato oltre 310 morti e 500 feriti almeno 31 le straniere da 11 paesi caccia ai membri del gruppo inglese che avrebbe avuto la forza di una rete internazionale nel compiere l’attacco salgono a 40 e sospetti R in vigore lo Stato d’emergenza con poteri speciali di polizia affidati all’esercito continua l’ondata di maltempo sull’Italia allerta gialla quest’oggi su Liguria Piemonte Lombardia Emilia Romagna Veneto Toscana Umbria e Lazio ieri davanti alle coste del sud della Sardegna una barca a vela si è rovesciata per il forte vento ed un turista francesenegato rischio maltempo anche i ponti del 25 aprile e del primo di maggio nelle Filippine invece è salito a 11 vittime il bilancio delle potenze terremoto di ieri nel nord del paese la scossa di magnitudo 60 la regione di lutto nel centrale tanta paura anche nella capitale Manila dove hanno ondeggiato i grattacieli tanto che non vedo se l’acqua di una piscina sul tetto di un grattacielo cadere giù da un fianco dell’edificio Come una cascata in politica oggi giornata cruciale nel governo con lega 5stelle che c’è un’intesa sulla norma salva Roma da inserire all’interno del decreto crescita previsto in consiglio dei ministri questo pomeriggio o tutti o nessuno non esistono comune di serie A e comune di sera mi ha detto il Ministro dell’Interno Salvini le cinque stelle la replica estate i problemi sono diversi e a ciascuno sarebbe la sua cura lo sport in chiusuraieri sera Vittoria dell’Atalanta per 21 sul Napoli in trasferta al San Paolo il posticipo della 33esima giornata di Serie A nato ai Bergamaschi che hanno agganciato il mio al quarto posto in classifica zona Champions è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa