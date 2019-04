Ultime Notizie Roma del 23-04-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta la tregua di Pasqua tra 5 Stelle e lega non dura che una manciata ad ora è la vigilia del Consiglio dei Ministri chiamato a dare il via libera al Decreto crescita si riaccende lo scontro su un enorme più controverse del d.l. la salva Roma ed è uno scontro tutte letterale con la lega che puntata un’intesa immediata che riguardi tutti i comuni con il 5 Stelle che già da giorni è aperta ad una simile ma non subito piuttosto in fase di conversione del provvedimento a tenere caldo il clima resta il caso Armando Siri sul Qual è il movimento non ha intenzione di mollare la pratica è nelle prossime ore il premier Conte potrebbe convocare il Sottosegretario leghista per un incontro chiarificatore è salita 310 il bilancio delle vittime degli attacchi esplosivi del giorno di Pasqua contro tehotel & Bianca rende noto oggi la polizia circa 500 i feriti sono 40 le persone arrestate Tra cui anche l’autista di un furgone che sarebbe stato usato dagli attenta il proprietario di una casa dove Alcuni di loro avrebbero vissuto è salito a 11 morti il bilancio delle vittime del potente terremoto di ieri nel nord delle Filippine nella notte i soccorritori hanno trovato Infatti altri corpi tra le macerie di un supermercato e delle case di un villaggio nella provincia di pampanga a nord di Manila un uomo è stato invece è stato vivo in mattinata e se con le autorità locali un’altra persona alta per essere salvata dai soccorritori Donald Trump sarà in Gran Bretagna per una visita di stato in giugno lo riporta il Financial Times citando Fonti del governo inglese sottolineando che li invito formale al presidente americano sarà effettuato dalla regina Elisabetta come previsto dal protocollo la visita dovrebbe coincidere con il 70acciaio del d-day tragedia del maltempo ieri pomeriggio davanti alle poste sud Sardegna una barca a vela si è rovesciata a causa del forte vento di scirocco. sbalzato in acqua dalle onde è morto annegato salva la donna che si trovava con lui il naufragio avvenuto davanti alle coste di Porto Corallo imbarcazione uscite in mare nonostante l’allerta meteo Della protezione civile stava comunque rientrando in porto quando è stata sorpresa dal fortunale ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa