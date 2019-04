Ultime Notizie Roma del 23-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli salva Roma è la norma che riaccende lo scontro politico la tregua di Pasqua da 5 Stelle lega non dura che una manciata d’ore oggi in consiglio dei ministri è chiamato a dare il via libera al Decreto il vicepremier Matteo Salvini al Giornale Radio Rai insiste regali a qualcuno non ne facciamo non ci può essere un intervento salvaraggi quando ci sono tanti comuni italiani di e che hanno bisogno o ti aiutano tutti oppure non ci sono cittadini in Serie A O di serie B così come non ci sono sindaci di serie A e di serie B dopo Torino Roma in questi fatti di cronaca di questi giorni con l’aggressione prima due agenti della polizia da un soggetto che sarebbe dovuto essere già espulso fai con la Coltella mento di oggi dimostrano che il vero problema sono i quasi 6le regolari che abbiamo in Italia e sono rimpatri non è stato fatto ancora nulla il problema ce lo abbiamo in casa non è che scrivendo una lettera o una circolare si risolvono le cose bisogna fare di più Siri Apri che sono fermi al palo e quanto sottolinea il MoVimento 5 Stelle una donna di 57 anni è stata arrestata dalla polizia dell’Irlanda del Nord nell’ambito delle indagini sull’uccisione della giornata durante gli scontri di giovedì notte a Derry lo rende noto la polizia sul suo account Twitter la donna è sospettata di attività errori o dirigente dell’Eni all’epoca dei fatti responsabile del centro Oli di Viggiano Potenza è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta su una fuoriuscita di petrolio che nel febbraio 2017 condomino il reticolo idrografico della Val d’Agri prezzo è stato deciso Dal GIP di Potenza su richiesta della procura inchiesta sono indagate 13 persone tra le quali anche condel comitato tecnico regionale della Basilicata e lei arriva in Malawi il primo vaccino contro la malaria una delle malattie più mortali al mondo si uccide un bambino ogni due minuti lo annuncia l’organizzazione Mondiale della sanità il lancio avviene nell’ambito di un programma pilota storico sottolinea il Malawi è il primo di tre paesi africani in quel vaccino noto come RSS sarà messo a disposizione dei bambini sotto i due anni Ghana Kenya introdurranno il vaccino nelle prossime settimane ci fermiamo qui grazie per l’ascolto appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa