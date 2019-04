Ultime Notizie Roma del 23-04-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli leggo che qualcuno oggi arriva persino a negare il 25 aprile il giorno della liberazione lo trovo grave non è Alzando le spalle e sbucando che questo paese cresce e poi curioso che il 25 aprile siano gli stessi che però hanno aderito al Congresso di Verona passeggiando mano per la mano con gli antiabortisti lo scrive non possa su Facebook e il vicepremier Luigi Di Maio il 25 aprile è una festa nazionale della Repubblica Italiana Non è questione di destra o di sinistra ma di credere nell’Italia di rispettarla sottolinea persistono le piogge e venti forti molte parti d’Italia ma da mercoledì al centro sud isole comprese arriverà un miglioramento delle condizioni meteo che porterà una schiarita in vista del 25 Aprile anche a nordsole a parte il rischio temporali sull’Appennino Emiliano e Romagnolo e sulle aree Alpine e prealpine nel frattempo sono ripresi i collegamenti con le Eolie dopo essere stati interrotti per ben due giorni occhi anche su Venezia dove nelle scorse ore è stata scongiurata un’altra marea record Intanto il peggioramento delle condizioni meteo ha provocato ieri all’ingresso dello Scalo di Porto Corallo nel comune di Villaputzu nel sud della Sardegna il naufragio di una barca a vela lunga 2 metri che è costato la vita a un turista francese 62 anni è salito ancora a 320 morti il bilancio della strage di Pasqua nello Sri Lanka secondo quanto riportano i media internazionali Buckingham Palace a forma di gelato oggi l’invito al presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e per una visita di stato nel Regno Unito dal 3 al 5 giugno Trump che l’anno scorso era stato a Londra per una visita meno formale Sarà ricevuto a Buckingham Palace e incontrerà inoltrebritannica theresa May secondo l’agenda Stando ai media londinese il presidente americano farà successivamente tappa anche in Francia per il settantacinquesimo anniversario dello sbarco in Ambra Angiolini e Lodo guenzi saranno i conduttori del concerto del Primo Maggio 2019 a Piazza San Giovanni promosso da cgil-cisl-uil trasmessa in diretta da Rai 3 a partire dalle 15:00 fino a mezzanotte e da Rai Radio 2 o nero in diretta live Social dal backstage avrà fra i temi il lavoro i diritti Lo Stato Sociale la nostra Europa fra gli acquisti protagonisti High Flying Birds Achille Lauro Anastasio Daniele Silvestri ex otago ghali Ghemon Manuel Agnelli Motta Subsonica the Zen Circus è rancore e tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

