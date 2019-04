Ultime Notizie Roma del 23-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberto ascarelli un marocchino accoltellato un uomo col Crocifisso la stazione Termini di Roma a renderlo noto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che in seguito a questa foto ha scritto a Prefetti e questori scrivo tutti i Prefetti e questori annuncia Salvini per aumentare i controlli attenzione i luoghi di aggregazione dei cittadini islamici per prevenire ogni tipo di violenza contro i cittadini Innocenti l’aggressore è stato fermato da un poliziotto viene sottoposta al taglio cesareo male lasciano una pinza chirurgica nell’addome successo sabato scorso il giorno prima di Pasqua nel Ospedale Loreto Mare di Napoli nonna che ha 49 anni è stata sottoposta un intervento chirurgico il giorno di Pasqua durante il quale la pinza è stata rimossa denunciare l’accaduto ai Carabinieri del NAS è stato il commissarioaslnapoli1centro Da cui dipende il Loreto Mare Ciro verdoliva rivendicato gli attacchi nello Sri Lanka che hanno causato almeno 321 morti senza Tuttavia alcuna prova del suo coinvolgimento diretto lo riferisce il saggio Stasera si riunisce un consiglio dei ministri che non è altro paese Sarebbe considerato cruciale per le sorti della governo nella era giallo verde no lega 5 stelle sono in disaccordo su tutto si sparano Borgate quotidiane In dosi industriali stanno sfasciando il paese ma tutti continuano a dire che nessuno vuole la crisi perché ci sono ancora troppe cose da fare il decreto crescita dovrebbe rilanciare il PIL lo dichiara in una nota Anna Maria Bernini capogruppo di forza al Senato Prince Roger Nelson prima di Prince è un artista da giovane quello che si racconta nell’autobiografia the beautiful ones in uscita il prossimo 29 ottobrea novembre per harpercollins è pubblicata dalla casa editrice Random House il memoriale di quasi 300 pagine era in programma quando Prince era ancora in vita ed era stato poco prima della sua tragica morte avvenuta il 21 aprile 2016 è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime ore

