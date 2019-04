Ultime Notizie Roma del 23-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara LEGO che qualcuno oggi arriva persino a negare il 25 aprile il giorno della liberazione lo trovo grave scrive in un post su Facebook Luigi Di Maio Con riferimento a Matteo Salvini alla Lega non è tanto le spalle Chi legge ancora i Pooh quando che questo paese cresce e poi curioso che coloro che oggi negano il 25 aprile che non gli stessi che però hanno aderito al Congresso di Verona passeggiando mano per la mano con gli anni il 25 aprile è festa nazionale della Repubblica Italiana scrive Di Maio Non è questione di destra o di sinistra ma di credere nell’Italia di rispettarla leader del MoVimento 5 Stelle parteciperanno alle 6:00 del 25 Aprile organizzati dalla comunità ebraica di Roma migranti prima di negare lo status di rifugiati quelli che dichiarano di essere omosessuali di rischiare la vita ti rimpatriati a causaorientamento sessuale si deve accertare che nei paesi d’origine non sono non ci siano leggi discriminatorie ma anche verificare che le autorità del luogo a Prestino adeguata tutela per i gay Ad esempio se stesse funzioni di tipo familiare lo sottolinea la Cassazione che ha accolto il ricorso di un cittadino gay della Costa d’Avorio minacciato dai parenti andiamo nel Regno Unito perché Buckingham Palace a forma di oggi l’invito al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per una visita di stato nel Regno Unito dal 3 al 5 giugno Francia che l’anno scorso era stata a Londra per una visita meno formale stata ricevuta a Buckingham Palace incontrerai non te la prendere britannica theresa May secondo l’agenda stando in media londinesi il presidente americano farà successivamente Tap anche in Francia per il settantacinquesimo anniversario dello sbarco in Normandia ultime notizie in chiusura sono 13773 candidati per i 3000 posti da Navigator alle 2:00 di questa notte a guidare la classifica regionale delle candidature la Sicilia con una 2477 candidati subito Davanticampagna 2475 si vede poi dal Lazio con 2236 la Puglia con 2004 della Calabria dove i candidati ad oggi sono 1497 gli aspiranti Navigator posseggono la laurea in giurisprudenza 5781 devono scienze economico-aziendali 2521 le candidature possono essere inviate entro mezzo giorno del 8 maggio è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa