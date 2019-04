Ultime Notizie Roma del 23-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo martedì 23 aprile in studio Giuliano essere in apertura il primo ministro dello Sri Lanka avvertito che sono possibili nuovi attacchi nel paese perché agli inquirenti risulta che ci sia altro esplosivo e altri terroristi ancora in giro mi preme raggiunto poi che ci potrebbero essere alcuni legami tra gli attentatori elitis che su Skype indicato la strada senza però fornire prove del suo coinvolgimento diretto in tante di 321 bilancio delle vittime per cui 45 bambini 500 riferite 40 le persone arrestate tecnica di bere una rappresaglia per la strage nelle moschee di Chrysler in Nuova Zelanda la politica il Consiglio dei ministri della decidere sua norma salva romana del decreto crescita sono a cena però c’è Mari livello dello scontro fra il movimento e lega Salvini tiene duro sul No al provvedimento voluto dai 5 Stelle oggistanno tutti o nessuno scintille anche sul caso Siri con il Movimento 5 Stelle che ne chiede le dimissioni anche sulla sicurezza dopo che il Ministro dell’Interno ha chiesto ai Prefetti e questori di aumentare i controlli attenzione i luoghi di aggregazione di cittadini islamici in seguito alla collegamento di un uomo che indossava un crocifisso la stazione Termini di Roma da parte di un marocchino e voleremo anche dopo e la cronaca il MoVimento 5 Stelle è il vero problema sono i quasi 600.000 irregolari che abbiamo in Italia non è scrivendo una circolare che si risolvono le cose così Infatti non è stato fatto nulla quindi la cronaca andiamo proprio sul aggressione di Roma e PM della procura contestano il tentato omicidio Con l’aggravante dell’odio religioso al cittadino marocchino di 37 anni che sabato sera ha ferito con una coltellata alla gola un cittadino georgiano di 44 anni nella zona stazione Termini ancora da accertare la dinamica di quanto avvenuto andiamo in Francia Perché un uomo di 50 anni si è barricato oggi in casa con degli ostaggi a Lourdes dopo aver esploso dei colpi di arma da fuoco verso l’esternosono intervenute le forze speciali del Raid lo riferiscono i media francesi è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa