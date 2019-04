Ultime Notizie Roma del 23-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione e buona sera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno che qualcuno arriva persino a negare il 25 aprile il giorno della liberazione lo trovo grave scrive in un post su Facebook Luigi Di Maio Con riferimento a Salvini alla Lega non è entrando le spalle Chi legge ancora il bando di questo paese cresce e poi curioso che coloro che oggi negano il 25 aprile che non gli stessi che però hanno aderito al Congresso di Verona passeggia mano per la mano con gli antiabortisti il 25 aprile una festa nazionale della Repubblica Italiana scrive Di Maio Non è questione di destra o di sinistra ma di credere nell’Italia di rispettarla leader del Movimento parteciperanno alle celebrazioni del 25 Aprile organizzato dalla comunità ebraica di Roma di essere il primo ministro dello Sri Lanka avvertito che sono possibili nuovi attacchi nel paese perchéti risulta che ci sia altro il tuo zio e altri terroristi ancora in giro il premier aggiunto poi che ci potrebbero essere alcuni legami tra gli attentatori elitis che suite Hanno dimenticato la frase per fornire prove del suo coinvolgimento diretto Intanto è di 321 morti il bilancio delle vittime tra cui 45 bambini 500 feriti e 40 le persone arrestate te che sarebbe una rappresaglia per la strage di caccia in Nuova Zelanda nel Regno Unito perché Buckingham Palace formalizzato oggi l’invito al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per una visita di stato nel Regno Unito dal 3 al 5 giugno che l’anno scorso era stata a Londra per una visita meno formale stata ricevuta a Buckingham Palace e incontrerai non te la prendere britannica theresa May secondo l’agenda tanti media londinesi il presidente americano successivamente Tap anche in Francia per il settantacinquesimo anniversario dello sbarco in Normandia ultime notizie in chiusura sono 16763 candidati per i 3000 posti da Navigator alle 2:00 di questaguidare la classifica regionale delle candidature alla Sicilia con una 2477 candidati subito Davanti la Campania 2475 si vede poi dal Lazio con 2236 la Puglia e la Calabria dove i candidati ad oggi sono 1497 anni che non posseggono soprattutto la laurea in giurisprudenza 5781 seguono scienze economico-aziendali 2521 le candidature possono essere inviate entro mezzo giorno del 8 maggio è tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa