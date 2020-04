Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio del 4 maggio si potrebbe rallentare non stravolgere le regole del Dow consentendo spostamenti anche fuori dal comune di residenza ma non tra una regione in un’altra è una delle ipotesi le quali lavora il governo per la fase II III piano dovrebbe essere presentato entro sabato altre ipotesi organizzata dalla metà di maggio prima l’apertura dei negozi di taglio poi di bar ristoranti nella video di video volata sport con la o ha detto che la di partenza riguarderà l’inizio un attimo 2,7 milioni di lavoratori la ripresa Dipenderà Comunque dalla condizione sanitaria e dalla curva dei contatti la revisione delle misure di distanziamento sociale non significa un libera tutti ma non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre queste le parole del premier Conte nel corso della cabina di regia con regioni ed enti locali di ierila sindaca di Roma Virginia raggi ha chiesto per i comuni italiani un ristoro Per la mancata bigliettazione per i trasporti pubblici al governatore della Sicilia nello Musumeci come ti avrebbe promesso di fare ogni sforzo per il turismo oggi si terrà anche la conferenza delle regioni il decreto cura Italia con cui il governo ha stanziato 25 miliardi di euro per il contrasto alla coronavirus è Arras finale il governo ha posto la questione di fiducia alla camera cui votazione in programma stasera alle 20:15 il voto finale definitivo sul provvedimento però dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio di venerdì conti per il terzo giorno consecutivo il calo dei malati di covid-19 in Italia sono 100 7699 superato invece le 25000 vittime con un incremento di 437 in 24 ore nuovo record di guariti in un giorno 2943 in calo il prende dei ricoveri in terapia intensiva 2384 87 in meno rispetto a ieri di questi117 sono in Lombardia regione in cui il contagio resta più diffuso i medici di famiglia Lombardi attaccano la regione per la fase due non fa altro che riproporre resistente lasciando immutato le criticità e degli Stati Uniti morti per coronavirus hanno superato i 46 mila mentre i casi positivi sono oltre 842 mila il presidente Donald Trump firma stop all’immigrazione sto spendendo Per 60 giorni la Green Card 1 provvedimento che spiega potrebbe anche essere prorogato Intanto è scontro con il governatore della Giorgia che da venerdì Vuole riaprire Piazza Ronnie e di bellezza Barbieri è parrucchieri centri massaggi per i tatuaggi il Tycoon cosiddetto fortemente in disaccordo ma il governatore Ha ribadito che consentirà alle aperture paura ieri sera nel pordenonese per la scomparsa di un bambino di 3 anni il piccolo era riuscito a uscire di casa senza che i genitori se ne accorgessero le ricerche immediate la mobilitazione deigli hanno consentito di ritrovarlo sano e salvo a circa 2 km da casa a trovarlo sono stati due cittadini di Vajont che si erano mobilitati non appena appresa la notizia della scomparsa E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa